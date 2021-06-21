Survivor Berkay kimdir? Survivor Türkiye 2021 yarışmacısı Berkay Yuvakuran nereli, kaç yaşında, mesleği nedir?

Survivor Berkay kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği nedir? soruları Survivor Türkiye 2021 sezonunda mavi takımda mücadele eden Berkay Yuvakuran ile ilgili detayları merak edenler tarafından araştırılarak bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor.

SURVİVOR BERKAY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NEDİR?

Survivor Berkay Yuvakuran, 2 Kasım 1997 tarihinde İstanbul Şişli'de doğdu. Aslen Bursalı olan Berkay Yuvakuran, Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun oldu. Eski futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğlu olan Berkay Yuvakuran'ın ağabeyi ise Beşiktaş'ta kalecilik yapan Utku Yuvakuran'dır.

BERKAY YUVAKURAN BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Survivor Berkay Yuvakuran ile ilgili merak edilen bir diğer konu da boyu ve kilosu oldu. Berkay Yuvakıran'ın boyu 1.90 kilosu ise 89'dur. 23 yaşındaki Berkay Yuvakuran, mesleğinin de futbolculuk olduğunu belirtiyor. İlgilendiği bir diğer spor dalının da basketbol olduğunu ifade eden Berkay Yuvakuran bekardır.