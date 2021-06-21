Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Survivor Berkay kimdir? Survivor Türkiye 2021 yarışmacısı Berkay Yuvakuran nereli, kaç yaşında, mesleği nedir?
Giriş Tarihi: 22.6.2021 00:27 Son Güncelleme: 22.6.2021 00:28

kimdir? yarışmacısı nereli, , mesleği nedir?

Survivor Berkay kimdir? Survivor Türkiye 2021 yarışmacısı Berkay Yuvakuran nereli, kaç yaşında, mesleği nedir?

yapımcılığında ekranlarında yayınlanan ’de mavi takımda mücadele eden ile ilgili bilgiler merak konuş olarak kimdir, nereli, , mesleği nedir? şeklindeki sorularla araştırılıyor. Merak edilen Survivor Berkay kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği nedir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

kimdir, nereli, , mesleği nedir? soruları sezonunda mavi takımda mücadele eden ile ilgili detayları merak edenler tarafından araştırılarak bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor.

SURVİVOR BERKAY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NEDİR?

, 2 Kasım 1997 tarihinde İstanbul 'de doğdu. Aslen Bursalı olan Berkay Yuvakuran, Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun oldu. Eski futbolcu 'ın oğlu olan Berkay Yuvakuran'ın ağabeyi ise Beşiktaş'ta kalecilik yapan 'dır.

BERKAY YUVAKURAN BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Survivor Berkay Yuvakuran ile ilgili merak edilen bir diğer konu da boyu ve kilosu oldu. Berkay Yuvakıran'ın boyu 1.90 kilosu ise 89'dur. 23 yaşındaki Berkay Yuvakuran, mesleğinin de futbolculuk olduğunu belirtiyor. İlgilendiği bir diğer spor dalının da basketbol olduğunu ifade eden Berkay Yuvakuran bekardır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Survivor Berkay kimdir? Survivor Türkiye 2021 yarışmacısı Berkay Yuvakuran nereli, kaç yaşında, mesleği nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA