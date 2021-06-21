Başlangıçta Foursquare adı ile mobil kullanıcıların dikkati çeken bu uygulama, üzerine eklenen yenilikler ile adını Swarm olarak değiştirdi. Zamanla konum paylaşımında yapılan farklıklar ile eğlenceli bir hal alan Swarm, hala milyonlarca kullanıcıya hizmet vermektedir. Her ne kadar popülerliğini korumaya devam etse de farklı nedenlere bağlı olarak bazı kullanıcılar hesaplarını kapatmayı tercih edebiliyor. Swarm hesabını kalıcı olarak silme ve kapatmanın yollarını arayabiliyorlar.

SWARM HESAP SİLME

Swarm hesabını silmek isteyen pek çok kişi telefon ya da tablet gibi mobil cihazlar üzerinden silme işlemini gerçekleştirmeyi deniyor. Bu nokta da telafondan Swarm hesap silme işleminin yapılmayacağınızı belirtebiliriz. Hatta Swarm silme işlemini tabletten de yapamıyorsunuz.

Hatırlatma yapmakta var; Swarm hesabınızı kalıcı olarak silmek yani tamamen kaldırmak istiyorsanız bu işlemi bilgisayardaki internet tarayıcılardan giriş yaparak silmenizi öneririz. Aksi takdirde silme işleminizi başarısız olacaktır.

SWARM HESABINI KALICI OLARAK SİLME

Swarm hesabınızı kalıcı olarak silme ve kapatma işlemi için uygulamanız gereken adımlar şöyledir;

Bu işlemi bilgisayarınızdan gerçekleştirebileceğiniz için Bilgisayarınızın internet tarayıcısı üzerinden Foursquare hesap silme sayfasına erişim sağlayın.

Açılan sayfaya Swarm hesap bilgileriniz ile giriş yapın.

Girişini yaptınız, şimdi karşınıza çıkan sayfada Foursquare ve Swarm'dan neden ayrılıyorsun? Sorusuna size uygun olan bir cevap verin.

Ve son olarak delete account yazısına tıklayarak işleminizi tamamlayın.

Kapatılan Swarm hesabı tekrar açılır mı? Sorusu birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer almaktadır. Swarm hesabınızı silmeden önce hesabınızı bir daha kullanmaya ihtiyacınız olup olmayacağı konusunu tekrar gözden geçirmeniz de fayda var çünkü sildiğiniz Swarm hesabınızı tekrar geri almanız mümkün olmuyor.