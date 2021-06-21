Kullanıcılarına sesli, görsel mesaj, video gönderimi ve doküman paylaşımı gibi kapsamlı bir hizmet sunan Telegram, özellikle Whatsapp'ın kullanıcılara sunduğu sözleşme ile Türkiye'de yeniden gündeme geldi. Kısa sürede yüzbinlerce kişi tarafından indirilen bu mesajlaşma uygulaması, Whatsapp'ın sözleşme zorunluluğunu geri çekmesi ile bazı kişiler tarafından silinmeye başladı.

TELEGRAM HESAP SİLME

Telegram hesabınızı silmek için şunları yapmalısınız:

Telegram uygulamasına telefonunuzdan giriş yapın. Ayarlar kısmına gelin ve burada yer alan Gizlilik ve Güvenlik sekmesine tıklayın.

Bu sayfada karşınıza çıkan "Bu kadar süre uzaktaysam hesabımı sil" seçeneğine tıklayın.

Burada karşınıza bir menü çıkacak. Bu menü üzerinden hesabınızı kapatmak istediğiniz tarihi seçin. Seçimden sonra uygulamayı telefonunuzdan silin.

Silme işlemi için seçtiğiniz tarih aralığında hesaba giriş yapmamanız gerekir. Çevrimiçi olduğunuz takdirde hesabınız yeniden aktifleşecektir. Bu durum Telegram hesabı tamamen nasıl silinir? sorusunun da cevabıdır. Eğer seçilen sürede giriş yapılırsa kapatmak için tüm işlemleri yeniden gerçekleştirmeniz gerekecektir.

TELEGRAM'I SİLİNCE NE OLUR?

Telegram uygulamasını silmeden önce iyi düşünmelisiniz. Çünkü hesabı sildikten sonra size ait olan tüm kişi listeleri ve veriler de otomatik olarak silinir. Bu aşamada silinen hiçbir veriye yeniden erişilmez.

TELEGRAM HESAP SİLME LİNKİ

Telegram hesap silme linki sayesinde hesabınızı silerken beklemeniz gerekmez. Bu işlem için Telegram Hesap Silme linkine tıklayın. Ardından numaranızı girin.

Numaranızı girdikten sonra telefonunuza gönderilen kodu istenilen yere yazın ve Giriş Yap'a tıklayın. Bazı kullanıcılar "Telegram hesap silme kodu gelmiyor" şikayetinde bulunmaktadır. Bu durum bağlantı sorunundan kaynaklanabilir. Eğer yeniden deneme yapıldığında da kod alamıyorsanız destek ve yardım sekmesinden sorununuzu ileterek yardım talebinde buluabilirsiniz.

Tıkladıktan sonra sistemin Neden Ayrılmak İstiyorsun?" sorusunu cevaplayın ve Hesabımı Sil'e basarak işlemi sonlandırın.

TELEGRAM HESABI SİLDİKTEN SONRA TEKRAR AÇILIR MI?

Telegram hesabınızı sildikten sonra tüm veriler silineceği için yeniden uygulamayı yüklemelisiniz. Ancak kişi listenizi yeniden oluşturmanız gerekecektir.