Wattpad, hem Türkiye'de hem de dünyada gençlerin de yaygın olarak kullandığı bir sosyal medya platformu olarak karşımıza çıkar. Uygulama üzerinden makale, şiir, öykü ve roman yazılabilir, bu yazılanlar ücretsiz bir şekilde yayınlanarak diğer okuyucuların beğenisine sunulabilir. Wattpad uygulamasının öne çıkmasını sağlayan bir diğer özelliği ise kullanıcıların birbirleri ile etkileşime girebilecekleri bir online imkan sunmasıdır. Wattpad'i en çok kullanan dört ülke arasında yer alan Türkiye'de de son 10 yılda her geçen gün kullanıcı sayısı artarken, uygulamayı silmek isteyenler, bu işlem için merak ettikleri soruların cevabını arıyor.

WATTPAD HESAP SİLME

Wattpad uygulaması üzerinden hesap kapatmak oldukça basittir. İstediğiniz her an hesabınızı silebilirsiniz. Hesabınızı sildikten sonra okuma listeleriniz, mesajlarınız, yorumlarınız, farklı bir yere kaydetmediyseniz çalışmalarınız ve kullanıcı adına erişiminiz sonlanacaktır. İşte Wattpad silme işleminde yapılması gerekenler:

Kullanıcı adı ve şifreniz ile hesaba giriş yapın. Bu işlemi web tarayıcı üzerinden yapmanız gerektiğini unutmayın.

Ardından ayarlar sekmesine gelin.

Hesabı kapat butonuna tıklayarak hesabınızı sonlandırın.

WATTPAD HESABI KALICI OLARAK KAPATMA

Wattpad hesabınızı dakikalar içinde kalıcı olarak kapatabilirsiniz. Bunun için ilk olarak tarayıcı üzerinden Wattpad hesabınıza giriş yapmalısınız. Hesabın profil kısmında bulunan noktada hesap silme sekmesine gelmelisiniz.

Hesabı kapat butonuna tıkladığınızda sistem tarafından kapatma nedenlerinden alternatif seçenekler size sunulacaktır. Eğer bu seçenekler size uygun değilse diğer seçeneği üzerinden kapatma nedenini iletebilirsiniz.

Ardından "Evet, eminim" butonuna basıp yeni açılan sayfada şifrenizi girmelisiniz.

Yaptığınız bu işlem ile Wattpad hesabınız kapatılacaktır. Hesap içerisindeki tüm bilgilere erişimizin kapanacağı bu işlem ardından yeniden aynı hesap ve bilgiler ile giriş yapamazsınız.

WATTPAD HESABI NASIL SIFIRLANIR?

Wattpad uygulamasında sıfırlama işlemi şifre yenileme ve şifre unutma adımlarında kullanılır. Hesaba giriş yapmakta sıkıntı çekildiği takdirde tarayıcı üzerinden hesabı yeniden açma sekmesinde yer alan seçeneklerden birini seçmelisiniz. Bu işlemin ardından yapılan yönlendirmeler ile hesabınız sıfırlayarak yeni şifre ile giriş yapabilirsiniz. Hesabınızı sıfırlarken yeni şifre oluşturma sırasında da dikkatli olunmalıdır. Şifre uzunluğu en az altı en fazla 20 haneli olmalı, harf, rakam ve sembollere yer vermelisiniz. Şifre sıfırlamayı onayladıktan sonra hesabınızın bağlı olduğu tüm cihazlarda otomatik çıkış yapılır. Bu yüzden şifre sıfırlama işlemi yapmadan önce yeni şifrenizi not alın. Eğer uygulama üzerinden yer alan adımlarda hesabı sıfırlamayı yapamazsanız destek ekibine talepte bulunarak yardım alabilirsiniz.

KAPANAN WATTPAD HESABI NASIL AÇILIR?

Wattpad hesabını kapatan kullanıcılar, bu hesaba artık erişim sağlayamaz. Bu yüzden kalıcı olarak gerçekleştirilen kapatma işleminin ardından yeniden Wattpad kullanmak isterseniz yeni bir mail adresi ve kullanıcı adı ile oturum açmalısınız.

WATTPAD HESAP SİLME LİNKİ

Wattpad üzerinden hesabı silme işlemi için giriş bilgilerinizi hatırlamıyorsanız, hesabı kapatmak için bir silme linki bulunmaz. Ancak yeni bir e-posta adresi üzerinden report@wattpad.com adresine bir talep maili yollayabilirsiniz. Bu gönderimde konu kısmına yazılması gereken "Hesabımı silme talebi"dir. E-postada hesabı kapatma talebinizi detaylı bir şekilde paylaştıktan sonra hesabınız silinecektir.