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Haberler Medya Haberleri 22 Haziran Salı TRT 1 yayın akışı: 22 Haziran TRT 1 yayın akışında bugün hangi diziler ve filmler var?
Giriş Tarihi: 22.6.2021 14:43

: 22 Haziran TRT 1 yayın akışında bugün hangi diziler ve filmler var?

22 Haziran Salı TRT 1 yayın akışı: 22 Haziran TRT 1 yayın akışında bugün hangi diziler ve filmler var?

Televizyon yayın akışını günlük olarak takip edenler bu akşam hangi dizi ve filmlerin oynayacağını merak ediyor. Hangi kanalda hangi yapımın yayınlanacağını merak edenler, 22 Haziran yayın akışı ile ilgili araştırma yapıyor. Çoğu dizinin sezon finali yaptığı şu günlerde, 22 Haziran TRT 1 yayın akışında bugün hangi diziler ve filmler var diye araştırılıyor. İşte !

Salı günü yayınlanan dizileri takip eden televizyon izleyicileri, TRT 1'de bugün neler var diye inceleme yapıyor. TRT ekranlarında yayınlanan dizi ve filmleri her hafta takip edenlerse bugün yayın akışında değişiklik olup olmadığını 22 Haziran TRT 1 yayın akışında bugün hangi diziler ve filmler var sorusuyla inceliyor. haberimizde.

22 HAZİRAN TRT 1 YAYIN AKIŞI PROGRAMI

Televizyon programlarını, dizileri ve yarışmaları yakından takip edenler bu akşam yayınlanacak olan programlar için haberimizi inceliyor. programı şu şekilde:

TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TRT 1'DE BUGÜN NELER VAR?

06:33 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:35 - Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

08:00 - Vuslat

11:05 - Tozkoparan

12:50 - Kalk Gidelim

16:05 - Ev Sineması Kuşağı "Koyverdin Gittin Beni"

19:00 - Ana Haber (Canlı)

19:55 - Doğrusu Ne?

20:00 - Türk Sineması "Rafadan Tayfa Göbeklitepe"

21:55 - UEFA EURO 2020 Futbol Karş."Çekya-İngiltere" (Canlı)

00:15 - Teşkilat (Altyazılı)

02:30 - Ev Sineması Kuşağı "Koyverdin Gittin Beni"

04:40 - Kalk Gidelim

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22 Haziran Salı TRT 1 yayın akışı: 22 Haziran TRT 1 yayın akışında bugün hangi diziler ve filmler var?
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