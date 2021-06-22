22 Haziran Salı TRT 1 yayın akışı: 22 Haziran TRT 1 yayın akışında bugün hangi diziler ve filmler var?

Salı günü yayınlanan dizileri takip eden televizyon izleyicileri, TRT 1'de bugün neler var diye inceleme yapıyor. TRT ekranlarında yayınlanan dizi ve filmleri her hafta takip edenlerse bugün yayın akışında değişiklik olup olmadığını 22 Haziran TRT 1 yayın akışında bugün hangi diziler ve filmler var sorusuyla inceliyor. 22 Haziran Salı TRT 1 yayın akışı haberimizde.
22 HAZİRAN TRT 1 YAYIN AKIŞI PROGRAMI
Televizyon programlarını, dizileri ve yarışmaları yakından takip edenler bu akşam yayınlanacak olan programlar için haberimizi inceliyor. 22 Haziran TRT 1 yayın akışı programı şu şekilde:
TRT 1'DE BUGÜN NELER VAR?
06:33 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:35 - Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
08:00 - Vuslat
11:05 - Tozkoparan
12:50 - Kalk Gidelim
16:05 - Ev Sineması Kuşağı "Koyverdin Gittin Beni"
19:00 - Ana Haber (Canlı)
19:55 - Doğrusu Ne?
20:00 - Türk Sineması "Rafadan Tayfa Göbeklitepe"
21:55 - UEFA EURO 2020 Futbol Karş."Çekya-İngiltere" (Canlı)
00:15 - Teşkilat (Altyazılı)
02:30 - Ev Sineması Kuşağı "Koyverdin Gittin Beni"
04:40 - Kalk Gidelim