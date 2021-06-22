22 Haziran Salı TRT 1 yayın akışı: 22 Haziran TRT 1 yayın akışında bugün hangi diziler ve filmler var?

Salı günü yayınlanan dizileri takip eden televizyon izleyicileri, TRT 1'de bugün neler var diye inceleme yapıyor. TRT ekranlarında yayınlanan dizi ve filmleri her hafta takip edenlerse bugün yayın akışında değişiklik olup olmadığını 22 Haziran TRT 1 yayın akışında bugün hangi diziler ve filmler var sorusuyla inceliyor. 22 Haziran Salı TRT 1 yayın akışı haberimizde.

22 HAZİRAN TRT 1 YAYIN AKIŞI PROGRAMI

Televizyon programlarını, dizileri ve yarışmaları yakından takip edenler bu akşam yayınlanacak olan programlar için haberimizi inceliyor. 22 Haziran TRT 1 yayın akışı programı şu şekilde:

TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ