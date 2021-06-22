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Giriş Tarihi: 22.6.2021 15:54

: 22 Haziran yayın akışı ile bugün tv’de neler var, hangi dizi ve filmler olacak?

ATV yayın akışı: 22 Haziran ATV yayın akışı ile bugün tv’de neler var, hangi dizi ve filmler olacak?

Televizyonda yayınlanacak olan dizi ve filmler listesi ile belli oldu. Bugün ’de yayınlanacak olan programları takip etmek isteyenler ATV yayın akışı ile bugün tv’de neler var, hangi dizi ve filmler olacak sorusuna yanıt arıyor. Kanallar gün içerisinde yayınlayacakları yapımları yayın saati ve detayları ile resmi siteleri üzerinden paylaşıyor. İşte

ile dizi ve filmlerin yayınlanacağı programlar belli oldu. Özellikle yaz sezonuyla beraber ekranlarda yayın hayatına başlayan diziler dikkatleri üzerine çekerken bu kanalın izleyenleri "22 Haziran yayın akışı ile bugün televizyonda neler var sorusuna yanıt arıyor. Haber bültenleri, yarışma programların yanı sıra dizilerde yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor. Peki ATV yayın akışı programı nasıl? 22 Haziran ATV yayın akışına göre bugün hangi dizi ve filmler var?

ATV YAYIN AKIŞINDA BUGÜN NELER VAR? ATV YAYIN AKIŞI 22 HAZİRAN

22 Haziran TV yayın akışı programına göre, ATV kanalında farklı saat dilimlerinde diziler, filmler ve yarışma programları yer alacak. Aşağıdaki linke tıklayarak programların TV yayın akışına ulaşabilirsiniz.

ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

Medya gündemini takip edenler bu akşam yayınlanacak olan programları, dizileri ve filmleri merak ediyor. 22 Haziran ATV yayın akışı programına göre yayınlanacak olan diziler, filmler ve yarışma programları şöyle;

20.00 Baş Belası 'Dizi'
22.45 Black Panther 'Yabancı Film'
01.05 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
04.35 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)

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ATV yayın akışı: 22 Haziran ATV yayın akışı ile bugün tv’de neler var, hangi dizi ve filmler olacak?
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