ATV yayın akışı: 22 Haziran ATV yayın akışı ile bugün tv’de neler var, hangi dizi ve filmler olacak?

ATV yayın akışı ile dizi ve filmlerin yayınlanacağı programlar belli oldu. Özellikle yaz sezonuyla beraber ekranlarda yayın hayatına başlayan diziler dikkatleri üzerine çekerken bu kanalın izleyenleri "22 Haziran ATV yayın akışı ile bugün televizyonda neler var sorusuna yanıt arıyor. Haber bültenleri, yarışma programların yanı sıra dizilerde yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor. Peki ATV yayın akışı programı nasıl? 22 Haziran ATV yayın akışına göre bugün hangi dizi ve filmler var?
22 Haziran TV yayın akışı programına göre, ATV kanalında farklı saat dilimlerinde diziler, filmler ve yarışma programları yer alacak. Aşağıdaki linke tıklayarak programların TV yayın akışına ulaşabilirsiniz.
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Medya gündemini takip edenler bu akşam yayınlanacak olan programları, dizileri ve filmleri merak ediyor. 22 Haziran ATV yayın akışı programına göre yayınlanacak olan diziler, filmler ve yarışma programları şöyle;
20.00 Baş Belası 'Dizi'
22.45 Black Panther 'Yabancı Film'
01.05 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
04.35 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)