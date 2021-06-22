Baht Oyunu son bölümde Tuğçe'nin Ada ile olan mücadelesi başlıyor! Baht Oyunu son bölüm ve yeni bölüm fragmanı izle!

BAHT OYUNU 2. BÖLÜM ÖZETİ

Ada, Rüzgar'ı Tuğçe'ye kaptırmamak için ofiste çalışmaya başlıyor!

Bora, Ada'yı asistanı olarak işe alır. Rüzgar, Ada'nın ofiste çalışmaya başladığını öğrenince şaşırır. Ada'nın yaptığı sakarlıklar ise Bora'yı çileden çıkarır. Tuğçe'nin Ada ile olan mücadelesi, böylece başlamış olur. Ada, Rüzgar'ı tekrar elde edebilecek mi?

Rakibi Tuğçe'yi daha iyi tanımak için araştırmalara başlarken, evliliğini sır gibi saklayan Rüzgar da Ada'yı şirkette bir tehdit olarak görüp onu uzaklaştırmaya çalışır. Video skandalının ardından Bora'nın işleri toparlaması için eline bir fırsat geçer. Son derece kritik iş yemeğine karşı tarafın eşiyle geleceğini öğrenen Bora, yemeğe Tuğçe ile gitmeyi uygun görür. Ada ise Bora'nın yemeğe kendisiyle gitmesi için Tuğçe'ye bir oyun kurar ve başarılı olur. Bora, yemeğe Ada'yı davet edip yemek boyunca da sevgilisi gibi davranmasını ister. Mükemmel başlayan yemek, restorana Tuğçe ve Rüzgar'ın gelmesiyle adeta bir kabusa dönüşür.