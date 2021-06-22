Black Panther filmi konusu ve oyuncuları | Black Panther filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Black Panther filmi konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. 22 Haziran Salı akşamı ATV ekranlarına gelecek olan filmde Chadwick Boseman, Michael B.Jordan gibi isimler yer alıyor. Babasının ölümünden sonra Wakanda Kralı olan T'Challa'nın hakkı olan tahta sahip çıkmak için yaptıkları mücadele anlatılacak. Black Panther filmi konusu nedir? Black Panther filmi oyuncuları kimler?

BLACK PANTHER FİLMİ KONUSU

Babasının ölümünden sonra Wakanda Kralı olan T'Challa, hakkı olan tahta sahip çıkmak için izole yaşayan ancak teknolojik açıdan ileri seviyede olan halkına geri döner. Ancak güçlü bir eski düşman yeniden ortaya çıktığında, T'Challa'nın yeterliliği, Wakanda'nın ve tüm dünyanın kaderini tehlikeye atan korkunç bir çatışmaya girince test edilir. İhanet ve tehlike ile karşı karşıya kalan genç kral, düşmanlarını yenmek, halkının güvenliğini ve yaşam biçimini korumak için müttefiklerini toplamalı ve gücünü serbest bırakmalıdır...

BLACK PANTHER FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2018

Yönetmen : Ryan Coogler

Türü : Macera /Aksiyon

Oyuncular : Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o