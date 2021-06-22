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Giriş Tarihi: 22.6.2021 15:30

: 22 Haziran Kanal D yayın akışı ile bugün tv’de neler var, hangi dizi ve filmler olacak?

Kanal D yayın akışı: 22 Haziran Kanal D yayın akışı ile bugün tv’de neler var, hangi dizi ve filmler olacak?

Televizyonda yayınlanacak olan dizi ve filmler listesi ile belli oldu. Bugün Kanal D’de yayınlanacak olan programları takip etmek isteyenler Kanal D yayın akışı ile bugün tv’de neler var, hangi dizi ve filmler olacak sorusuna yanıt arıyor. Kanallar gün içerisinde yayınlayacakları yapımları yayın saati ve detayları ile resmi siteleri üzerinden paylaşıyor. İşte

ile dizi ve filmlerin yayınlanacağı programlar belli oldu. Özellikle yaz sezonuyla beraber ekranlarda yayın hayatına başlayan diziler dikkatleri üzerine çekerken bu kanalın izleyenleri "22 Haziran Kanal D yayın akışı ile bugün televizyonda neler var sorusuna yanıt arıyor. Haber bültenleri, yarışma programların yanı sıra dizilerde yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor. Peki Kanal D yayın akışı programı nasıl? 22 Haziran Kanal D yayın akışına göre bugün hangi dizi ve filmler var?

KANAL D YAYIN AKIŞINDA BUGÜN NELER VAR? KANAL D YAYIN AKIŞI 22 HAZİRAN

22 Haziran TV yayın akışı programına göre, Kanal D kanalında farklı saat dilimlerinde diziler, filmler ve yarışma programları yer alacak. Aşağıdaki linke tıklayarak programların TV yayın akışına ulaşabilirsiniz.

KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

Medya gündemini takip edenler bu akşam yayınlanacak olan programları, dizileri ve filmleri merak ediyor. 22 Haziran Kanal D yayın akışı programına göre yayınlanacak olan diziler, filmler ve yarışma programları şöyle;

20.00 Baht Oyunu 'Dizi'
22.45 Baht Oyunu 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.00 Bodrum Masalı 'Dizi' (Tekrar)

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Kanal D yayın akışı: 22 Haziran Kanal D yayın akışı ile bugün tv’de neler var, hangi dizi ve filmler olacak?
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