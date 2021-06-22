Kanal D yayın akışı: 22 Haziran Kanal D yayın akışı ile bugün tv’de neler var, hangi dizi ve filmler olacak?

Kanal D yayın akışı ile dizi ve filmlerin yayınlanacağı programlar belli oldu. Özellikle yaz sezonuyla beraber ekranlarda yayın hayatına başlayan diziler dikkatleri üzerine çekerken bu kanalın izleyenleri "22 Haziran Kanal D yayın akışı ile bugün televizyonda neler var sorusuna yanıt arıyor. Haber bültenleri, yarışma programların yanı sıra dizilerde yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor. Peki Kanal D yayın akışı programı nasıl? 22 Haziran Kanal D yayın akışına göre bugün hangi dizi ve filmler var?
22 Haziran TV yayın akışı programına göre, Kanal D kanalında farklı saat dilimlerinde diziler, filmler ve yarışma programları yer alacak. Aşağıdaki linke tıklayarak programların TV yayın akışına ulaşabilirsiniz.
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Medya gündemini takip edenler bu akşam yayınlanacak olan programları, dizileri ve filmleri merak ediyor. 22 Haziran Kanal D yayın akışı programına göre yayınlanacak olan diziler, filmler ve yarışma programları şöyle;
20.00 Baht Oyunu 'Dizi'
22.45 Baht Oyunu 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.00 Bodrum Masalı 'Dizi' (Tekrar)