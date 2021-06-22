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Giriş Tarihi: 22.6.2021 21:54 Son Güncelleme: 22.6.2021 21:54

kimdir? eleme adayı kaç yaşında, , mesleği nedir?

Survivor Poyraz kimdir? Survivor 2021 eleme adayı Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

mavi takımda mücadele eden ve bu hafta eleme adayı seçilen ile ilgili detaylar merak edilerek kimdir, kaç yaşında, , mesleği nedir? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor. İzleyenlerin merak ettiği Survivor Poyraz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

ekranlarında yayınlanan son bölümde eleme potasında giren Survivor ile ilgili detaylar merak konusu olarak kimdir, kaç yaşında, , mesleği nedir? sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor.

SURVİVOR POYRAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NEDİR?

Survivor Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. İzmir doğumlu olan Poyraz, 2009 yılında 'i yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşiyor.

2015 yılında işletme bölümüne girdi. 1 yıl 'nde exchange (değişim) programı ile eğitim görüyor.

Daha sonra 8 yaşından beri basketbol oynayan Poyraz, 2 yıldır halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

Yiğit Poyraz 26 yaşında aslen İzmirli ancak Bodrum'da büyüdüğünü ifade ediyor. 1.80 boyunda olan Yiğit Poyraz, 78 kilo.

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Survivor Poyraz kimdir? Survivor 2021 eleme adayı Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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