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Giriş Tarihi: 22.6.2021 16:20

Yeni dizi dizisi nerede çekiliyor ve uyarlama mı? Baht Oyunu konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Yeni dizi Baht Oyunu dizisi nerede çekiliyor ve uyarlama mı? Baht Oyunu konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Erkan Birgören ve Tuna Kıygı'nın senaristliğini yaptığı, yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturduğu 15 Haziran Salı akşamı ilk bölüm ile ekranlarına gelmişti. Bu akşam 2. Bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıkacak olan dizi ile ilgili olarak “Baht Oyunu dizisi nerede çekiliyor ve uyarlama mı? Baht Oyunu konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?” soruları da gündemdeki yerini aldı. İşte Kanal D ekranlarının yeni dizisine dair merak edilen detaylar…

ekranlarına ilk bölümü ile geçtiğimiz hafta yer alan dizisi hakkında araştırmalar başladı. İlgi uyandıran hikayesi, ilginç karakterleri ve genç oyuncu isimleri ile ekranlara gelecek olan dizinin yapımcılığını ve proje tasarımını ise Fatih Enes Ömeroğlu yapmaktadır. Bu kapsamda; Baht Oyunu konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Soruları da yanıt aramaya başladı. İşte Baht Oyunu dizisi hakkında merak edilenler…

BAHT OYUNU KONUSU

"Yaygın bir inanıştır; aşkın peşinde koşan yakalayamaz, yakalanır! Ve doğru adamla hep yanlış yerde, yanlış zamanda karşılaşılır…" Peki hep böyle midir? Baht oyunu, ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan bir genç kızın hikayesini izleyicilerle buluşturuyor.

BAHT OYUNU OYUNCULARI

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor. Erkan Birgören ve Tuna Kıygı'nın senaristliğini yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda ise, Serdar Gözelekli oturuyor.

BAHT OYUNU 1. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Bahtınızın kara olduğuna bir kere inandıysanız, makus talihi yenmek pek de kolay değildir… Ancak ilk aşık oldukları erkeklerle evlenirlerse mutluluğu yakalayacaklarına inanan ve bunu başaramamış kadınlar arasında büyüyen Ada, tam da bu işe son noktayı koymak, kaderin çarkına çomağı sokmak üzeredir ki... Olanlar olur, Ada ilk aşkı olduğuna inandığı Rüzgar tarafından terk edilir. Ada mutluluk yolunda Rüzgar'ı geri kazanmak isterken karşısına Bora çıkar. Aşkı ve inancı arasında sıkışan Ada'yı, zorlu ve romantik bir yolculuk beklemektedir.

BAHT OYUNU NEREDE ÇEKİLİYOR, UYARLAMA MI?

Baht Oyunu dizisinin İstanbul'da çekildiği biliniyor. Baht Oyunu dizisinin bazı sahneleri ise Beykoz'daki dizi platosunda çekiliyor.

Dizinin uyarlama olup olmadığı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

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Yeni dizi Baht Oyunu dizisi nerede çekiliyor ve uyarlama mı? Baht Oyunu konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?
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