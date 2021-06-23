ATV yayın akışı 23 Haziran 2021: ATV yayın akışı ile bugün tv’de neler var, tv'de hangi dizi ve filmler olacak?

Televizyonda yayınlanacak olan dizi ve filmler ATV yayın akışı listesi ile belli oldu. Kanallar gün içerisinde yayınlayacakları yapımları yayın saati ve detayları ile resmi siteleri üzerinden paylaşıyor. Bugün ATV'de yayınlanacak olan programları takip etmek isteyenler ATV yayın akışı ile bugün tv'de neler var, hangi dizi ve filmler olacak sorusuna yanıt arıyor. İşte ATV yayın akışı 23 Haziran 2021
23 Haziran TV yayın akışı programına göre, ATV kanalında farklı saat dilimlerinde diziler, filmler ve yarışma programları yer alacak. Aşağıdaki linke tıklayarak programların TV yayın akışına ulaşabilirsiniz.
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Medya gündemini takip edenler bu akşam yayınlanacak olan programları, dizileri ve filmleri merak ediyor. 23 Haziran ATV yayın akışı programına göre yayınlanacak olan diziler, filmler ve yarışma programları şöyle;
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kuruluş Osman