Barbaroslar dizisi ne zaman başlıyor ve hangi kanalda yayınlanacak? Barbaroslar dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

BARBAROSLAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatının anlatıldığı Barbaroslar dizisi için nefesler tutuldu. İlk fragmanı da paylaşıldı ancak yayın tarihine ilişkin kesin bir tarih verilmedi. Ancak Barbaroslar dizisinin Eylül ayında ekrana gelmesi bekleniyor.

Barbaroslar TRT 1'de başlıyor! Akdeniz'i Türk gölü haline getiren kahramanlarımızın hikâyesi...