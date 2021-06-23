Barbaroslar dizisi ne zaman başlıyor ve hangi kanalda yayınlanacak? Barbaroslar dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

TRT 1 ekranlarında yeni başlayacak olan Barbaroslar dizisi tanıtım fragmanı yayınlandı. Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın yanı sıra Ulaş Tuna Astepe'nin de yer aldığı dizinin konusu belli olurken oyuncu kadrosuna da her geçen gün yeni bir isim ekleniyor. Tarihi dizilere bir yenisinin daha eklenecek olması nedeniyle ekranlarda rekabet giderek artacak. Barbaroslar dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Barbaroslar dizisi ne zaman başlıyor?
BARBAROSLAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatının anlatıldığı Barbaroslar dizisi için nefesler tutuldu. İlk fragmanı da paylaşıldı ancak yayın tarihine ilişkin kesin bir tarih verilmedi. Ancak Barbaroslar dizisinin Eylül ayında ekrana gelmesi bekleniyor.
Barbaroslar TRT 1'de başlıyor! Akdeniz'i Türk gölü haline getiren kahramanlarımızın hikâyesi...
BARBAROSLAR DİZİSİ KONUSU
Dizide, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve Kaptan-ı deryası olarak bilinen Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis'in hayatı konu edinilecek.