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Giriş Tarihi: 23.6.2021 11:25 Son Güncelleme: 23.6.2021 11:25

ne zaman başlıyor ve hangi kanalda yayınlanacak? nedir, oyuncuları kimler?

Barbaroslar dizisi ne zaman başlıyor ve hangi kanalda yayınlanacak? Barbaroslar dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Ekranlarda yer alan tarihi dizilere bir yenisi daha ekleniyor. ’nın hayatının anlatılacağı dizi, medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Diziden ilk tanıtım fragmanı da yayınlanırken “ ne zaman başlıyor ve hangi kanalda? nedir, oyuncuları kimler?” gibi soruların yanıtları da belli oldu. İşte diziye dair bilgiler.

TRT 1 ekranlarında yeni başlayacak olan tanıtım fragmanı yayınlandı. Başrolünde 'ın yanı sıra 'nin de yer aldığı dizinin konusu belli olurken oyuncu kadrosuna da her geçen gün yeni bir isim ekleniyor. Tarihi dizilere bir yenisinin daha eklenecek olması nedeniyle ekranlarda rekabet giderek artacak. nedir, oyuncuları kimler? ?

BARBAROSLAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

'nın hayatının anlatıldığı Barbaroslar dizisi için nefesler tutuldu. İlk fragmanı da paylaşıldı ancak yayın tarihine ilişkin kesin bir tarih verilmedi. Ancak Barbaroslar dizisinin Eylül ayında ekrana gelmesi bekleniyor.

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BARBAROSLAR DİZİSİ KONUSU

Dizide, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve Kaptan-ı deryası olarak bilinen Barbaros Hayreddin Paşa ve 'in hayatı konu edinilecek.

BARBAROSLAR DİZİSİ OYUNCULARI

Senaryosunu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz'ın kaleme aldığı Barbaros dizisinin kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Caner Topçu'nun yer alacağı biliniyor.

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Barbaroslar dizisi ne zaman başlıyor ve hangi kanalda yayınlanacak? Barbaroslar dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
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