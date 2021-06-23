Bas Gaza filmi konusu ne, oyuncuları kim? Bas Gaza konusu ve oyuncu kadrosu!

BAS GAZA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Andrew ve Garrett Foster üvey kardeş olan iki araba hırsızıdır. İşlerinde o kadar iyilerdir ki artık uluslararası ün yapmışlardır. Ancak günün birinde yanlış kişiden bir klasik araba çalarlar. Bunun sonucu olarak bedel ödemeleri gerekecektir. Yaptıkları hırsızlığa karşılık istenen şey ise çok özel bir arabadır. İkili kendilerine bir ekip kurmalı ve öldürülmemek için istenen arabayı çalmalıdır…

BAS GAZA FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Bas Gaza filmi oyuncuları arasında; Ana de Armas, Scott Eastwood, Gaia Weiss, Freddie Thorp ve Clemens Schick yer alıyor.