Ana de Armas, Scott Eastwood başrolünü üstlendiği Bas Gaza filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Filmin konusu kadar oyuncuları da merak konusu oluyor. 2017 Aksiyon ve macera türündeki filmde iki soyguncu kardeşin Fransa'nın güneyine yeni fırsatlar için arabayla yolculuk yapmasına ve orada bir suç şebekesinin patronuyla tanışmasını izleyeceğiz. Peki Bas Gaza filmi konusu ne, oyuncuları kim? Bas Gaza konusu ve oyuncu kadrosu!
Andrew ve Garrett Foster üvey kardeş olan iki araba hırsızıdır. İşlerinde o kadar iyilerdir ki artık uluslararası ün yapmışlardır. Ancak günün birinde yanlış kişiden bir klasik araba çalarlar. Bunun sonucu olarak bedel ödemeleri gerekecektir. Yaptıkları hırsızlığa karşılık istenen şey ise çok özel bir arabadır. İkili kendilerine bir ekip kurmalı ve öldürülmemek için istenen arabayı çalmalıdır…
Bas Gaza filmi oyuncuları arasında; Ana de Armas, Scott Eastwood, Gaia Weiss, Freddie Thorp ve Clemens Schick yer alıyor.