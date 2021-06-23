Bir Zamanlar Çukurova sezon finali mi yapıyor, yeni sezon ne zaman başlayacak? Bir Zamanlar Çukurova sezon finali tarihi…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SEZON FİNALİ Mİ YAPIYOR?

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova sezon finali yapıyor. Yeni sezon bölümlerinin Eylül ayında başlayacağı tahmin edilirken henüz net bir bilgi yok. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' 102'nci bölümüyle üçüncü sezonunu tamamlıyor.

SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

ÜMİT OYUNUNU SÜRDÜRMEYE KARARLI!

Annesinin katili olmayı bile oyunu için bir avantaja çevirmeye kararlı olan Ümit, konakta yaşamakta ısrar edince, Demir iyice köşeye sıkışacaktır. Ancak Hünkar'ın sadece mirasını değil adeta Yaman genlerini de devralmış görünen Züleyha, Ümit'i şaşkına çevirecek bir karar alır! Ümit ne yaparsa, ne söylerse söylesin Züleyha'ya karşı zafer kazanamayacaktır. Şimdilik, Yaman soyadı için ortalığı sakinleştiriyor görünen Betül de bu konuda devreye girip hem Ümit'e hem kendine zaman kazandıracaktır. Üstelik bu yardım, ona Yaman Holding'in altın anahtarını da teslim edecektir!

FİKRET BİR KEZ DAHA DEMİR'E DOST ELİNİ UZATIYOR!

Fekeli, cezasını çekmek için içerideyken, hayatını kaybeden adamın cenazesine katılan Fikret, orada Demir'i çok yakından ilgilendiren bilgiler edinerek dönecektir. Fikret, bunu Demir ile paylaşınca, olaylar adeta çorap söküğü gibi birbirini izlemeye başlayacaktır. Fikret ve Demir'in yakaladıkları ipucunun peşinden aldıkları yol onları kardeş hale getirirken, Yamanlara karşı savaşan gizli düşmanı da evin içine girecek kadar harekete geçirecektir!