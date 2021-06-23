Kanal D yayın akışı 23 Haziran 2021: Kanal D yayın akışı ile bugün tv’de neler var, hangi dizi ve filmler olacak?

Televizyonda yayınlanacak olan dizi ve filmler Kanal D yayın akışı listesi ile belli oldu. Kanallar gün içerisinde yayınlayacakları yapımları yayın saati ve detayları ile resmi siteleri üzerinden paylaşıyor. Bugün Kanal D'de yayınlanacak olan programları takip etmek isteyenler Kanal D yayın akışı ile bugün tv'de neler var, hangi dizi ve filmler olacak sorusuna yanıt arıyor. İşte Kanal D yayın akışı 23 Haziran 2021

KANAL D YAYIN AKIŞINDA BUGÜN NELER VAR? KANAL D YAYIN AKIŞI 23 HAZİRAN

23 Haziran TV yayın akışı programına göre, Kanal D kanalında farklı saat dilimlerinde diziler, filmler ve yarışma programları yer alacak. Aşağıdaki linke tıklayarak programların TV yayın akışına ulaşabilirsiniz.

KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Baht Oyunu