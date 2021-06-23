Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Osman Gazi’nin Bala’dan sonraki eşi kim oldu? İşte Osman Beyin eşleri, hayatı ve çocukları...
Giriş Tarihi: 23.6.2021 23:44

Osman Gazi’nin Bala’dan sonraki eşi kim oldu? İşte Osman Beyin eşleri, hayatı ve çocukları...

Osman Gazi’nin Bala’dan sonraki eşi kim oldu? İşte Osman Beyin eşleri, hayatı ve çocukları...

Osmanlı’nın kurucusu Osman Bey’in eşleri bugün binlerce izleyenin gündeminde yerini alıyor. Kuruluş Osman dizisiyle beraber Türk tarihi açısından büyük önem taşıyan Osman Bey’in tarihte yer alan kaynaklara göre iki eşi bulunmaktadır. İlki Orhan Gazi’nin annesi olurken ikinci eşi ise Şeyh Edebali’nin kızı Rabia Bala Hatun’dur. Öte yandan dizide işlenen bu konuya dair detaylar izleyenlerin merak konusu haline geldi. Peki, Osman Gazi’nin Bala’dan sonraki eşi kim oldu? Tarihte Osman Bey'in kaç eşi vardı, kimlerle evlendi? İşte tüm detaylar…

Kuruluş Osman dizisiyle bugün gündeme gelen Osman Gazi'nin eşleri izleyenlerin araştırma konusu haline geliyor. Tarihi kaynaklara göre Osmanlı'nın kurucusu kayı beyi iki kişiyle evlenmiştir. Bunlardan ilki Malhun Hatun adıyla bilinirken diğer eşinin adı ise Bala hatun olarak tarihte yer almıştır. Ancak Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde yer alan bilgilere göre Bala Hatun'un hayatı ve kimliğine dair bilgi yoktur. Peki, Osman Gazi'nin Bala'dan sonraki eşi kim oldu? Tarihte Osman Bey'in kaç eşi vardı, kimlerle evlendi? İşte detaylar…

OSMAN GAZİ'NİN İKİNCİ EŞİ KİMDİR?

ATV ekranlarında Kuruluş Osman dizisinin yayınlanmaya başlamasıyla beraber, Osman Gazi'nin hayatı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Bu doğrultuda, 'Osman Gazi'nin ilk eşi kimdir?' sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor.

Osman Gazi'nin ilk eşi kimdir? Tarihte Osman Bey'in kaç eşi vardı, kimlerle evlendi? İşte merak edilenler...

OSMAN GAZİ'NİN EŞİ KİMDİR?

Osmanlı Devleti'nin ilk padişahı olan Osman Gazi'nin iki eşi vardı. Osman Gazi'den sonra tahta geçen Orhan Gazi'nin annesi olan Malhun Hâtûn, Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'in kızıydı. Osman Gazi'nin ikinci eşi olan Râbi'a Bala Hâtûn ise, Osman Bey'in akıl hocası Şeyh Edebali'nin kızı ve Şehzade Alâaddin'in annesiydi. Mal Hatun'a atfedilen türbe Bilecik'tedir.

Ertuğrul Gazi ne zaman, kaç yaşında ve neden öldü? Ertuğrul Gazi'nin türbesi mezarı nerede, hangi ilde? İşte tüm merak edenler...

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde yer alan bilgilere göre Bala Hatun'un hayatı ve kimliğine dair bilgi yoktur. İlk Osmanlı kaynaklarında Mal Hatun / Malhun Hatun olarak geçer ve kendisinden genellikle Osman Bey'in hanımı, Şeyh Edebâli'nin kızı ve Orhan'ın annesi diye söz edilir. Türkiye Diyanet Vakfı'na göre Orhan Bey'in annesi olma ihtimali varsa da Şeyh Edebâli ile bir ilgisinin bulunmadığı kesindir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Osman Gazi’nin Bala’dan sonraki eşi kim oldu? İşte Osman Beyin eşleri, hayatı ve çocukları...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA