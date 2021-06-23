Osman Gazi’nin Bala’dan sonraki eşi kim oldu? İşte Osman Beyin eşleri, hayatı ve çocukları...

Kuruluş Osman dizisiyle bugün gündeme gelen Osman Gazi'nin eşleri izleyenlerin araştırma konusu haline geliyor. Tarihi kaynaklara göre Osmanlı'nın kurucusu kayı beyi iki kişiyle evlenmiştir. Bunlardan ilki Malhun Hatun adıyla bilinirken diğer eşinin adı ise Bala hatun olarak tarihte yer almıştır. Ancak Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde yer alan bilgilere göre Bala Hatun'un hayatı ve kimliğine dair bilgi yoktur. Peki, Osman Gazi'nin Bala'dan sonraki eşi kim oldu? Tarihte Osman Bey'in kaç eşi vardı, kimlerle evlendi? İşte detaylar…
OSMAN GAZİ'NİN İKİNCİ EŞİ KİMDİR?
ATV ekranlarında Kuruluş Osman dizisinin yayınlanmaya başlamasıyla beraber, Osman Gazi'nin hayatı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Bu doğrultuda, 'Osman Gazi'nin ilk eşi kimdir?' sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor.
OSMAN GAZİ'NİN EŞİ KİMDİR?
Osmanlı Devleti'nin ilk padişahı olan Osman Gazi'nin iki eşi vardı. Osman Gazi'den sonra tahta geçen Orhan Gazi'nin annesi olan Malhun Hâtûn, Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'in kızıydı. Osman Gazi'nin ikinci eşi olan Râbi'a Bala Hâtûn ise, Osman Bey'in akıl hocası Şeyh Edebali'nin kızı ve Şehzade Alâaddin'in annesiydi. Mal Hatun'a atfedilen türbe Bilecik'tedir.
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde yer alan bilgilere göre Bala Hatun'un hayatı ve kimliğine dair bilgi yoktur. İlk Osmanlı kaynaklarında Mal Hatun / Malhun Hatun olarak geçer ve kendisinden genellikle Osman Bey'in hanımı, Şeyh Edebâli'nin kızı ve Orhan'ın annesi diye söz edilir. Türkiye Diyanet Vakfı'na göre Orhan Bey'in annesi olma ihtimali varsa da Şeyh Edebâli ile bir ilgisinin bulunmadığı kesindir.