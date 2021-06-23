Osman Gazi’nin Bala’dan sonraki eşi kim oldu? İşte Osman Beyin eşleri, hayatı ve çocukları...

Kuruluş Osman dizisiyle bugün gündeme gelen Osman Gazi'nin eşleri izleyenlerin araştırma konusu haline geliyor. Tarihi kaynaklara göre Osmanlı'nın kurucusu kayı beyi iki kişiyle evlenmiştir. Bunlardan ilki Malhun Hatun adıyla bilinirken diğer eşinin adı ise Bala hatun olarak tarihte yer almıştır. Ancak Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde yer alan bilgilere göre Bala Hatun'un hayatı ve kimliğine dair bilgi yoktur. Peki, Osman Gazi'nin Bala'dan sonraki eşi kim oldu? Tarihte Osman Bey'in kaç eşi vardı, kimlerle evlendi? İşte detaylar…

OSMAN GAZİ'NİN İKİNCİ EŞİ KİMDİR?

ATV ekranlarında Kuruluş Osman dizisinin yayınlanmaya başlamasıyla beraber, Osman Gazi'nin hayatı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Bu doğrultuda, 'Osman Gazi'nin ilk eşi kimdir?' sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor.