Hayata karşı pozitif bir bakış açısı olduğunu ifade eden Özge Yağız'ın yaşı, hayatı, kariyeri, memleketi gibi konular hayranları tarafından merak ediliyor. Pek çok dizide rol almış olan isim Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde eğitim almıştır. Özge Yağız kimdir, kaç yaşında ve nereli? Özge Yağız hayatı ve kariyeri

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

10 Nisan 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özge Yağız, 23 yaşında,1.69 boyunda, 52 kilo ve koç burcu. Güzel oyuncunun Ezgi adında bir de kız kardeşi bulunuyor. Özge Yağız, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi ve No 10 Studios'da oyunculuk eğitimleri aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını Sen Koy ile yaşayan Yağız, 2019'da başrol karakteri olan Reyhan'a hayat verdiği Yemin dizisi ile adını daha çok duyurmasının ardından, 2020-2021 yılları arasında ekranlara gelen Sol Yanım dizisinde rol aldı.

Hayata karşı pozitif bir bakış açısı olduğunu söyleyen Özge Yağız, sinirlendiği zaman bunu ağlayarak dışa vurduğunu, hayatında kalıcı olarak insan kazanabilmeye çok önem verdiğini, mutluluk ve öğrenme arzusu ile dolu bir bir hayat mottosuna sahip olduğunu ifade ediyor. Yemin dizisindeki partneri Gökberk Demirci ile aşk yaşayan Özge Yağız'ın, Demirci ile evlilik yolunda olduğu da konuşuluyor. Sosyal medyada pek çok fan sayfası bulunan Özge Yağız'ın, bugün itibariyle Instagram'da 2.2 milyon takipçisi var.