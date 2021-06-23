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Giriş Tarihi: 24.6.2021 01:04 Son Güncelleme: 24.6.2021 01:04

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye 2021 sezonunda mavi takımda mücadele eden Aleyna Kalaycıoğlu’na ilişkin detaylar merak konusu oluyor. Başarılı yarışmacıyla ilgili biyografik detaylar Survivor Aleyna kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? şeklindeki sorularla araştırılıyor. İzleyenler tarafından merak edilen Survivor Aleyna kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye 2021 yarışmasında başarılı performansıyla son 4'e kalmayı başaran Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili bilgiler yarışmanın izleyicileri tarafından merak edilerek Survivor Aleyna kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? şeklindeki sorularla araştırılmaya başlandı.

SURVİVOR ALEYNA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NEDİR?

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Yalova'da büyüdüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmış. Sonrasında Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle İstanbul'a taşınmıştır.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN EĞİTİM HAYATI

Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul'a taşındıktan sonra hayatının değiştiğini ve liseden sonra dil eğitimine ağırlık verdiğini söyledi. Bu şekilde iyi bir dil eğitimi alan Aleyna Kalaycıoğlu, sınavlara da aynı motivasyonla hazırlandı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN SPOR HAYATI

Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu'nun spor geçmişi de izleyicilerin dikkatini çekti. Survivor Aleyna, 10 senedir voleybol oynuyor. Aynı zamanda son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer alıyor.

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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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