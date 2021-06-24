Kazara Aşk 1. bölüm izle! Şimal’in yolu Civan ile kesişiyor





KAZARA AŞK 1. BÖLÜM ÖZETİ

"Karadeniz ailesinin biricik kızları Şimal, üniversiteden mezun olmak üzeredir. İstanbul'da okumak için güçlükle ikna ettiği babası Dursun, annesi gibi gördüğü ablası Emine ve abisi Miraç, onun mezuniyet törenine katılmak üzere Artvin'den yola çıkarlarken, Şimal ise bambaşka bir heyecanın içindedir. Sevdiği adam Kenan'ı babasıyla tanıştırmak ve onun da onayını alarak Kenan'la evlenmek istiyordur. Sonra da en yakın arkadaşı Aslı ile birlikte kendi seramik atölyelerini açacak, hep hayalini kurduğu hayatı yaşamaya başlayacaktır. Ancak Şimal'in hayatı hiç de hayal ettiği gibi ilerlemez. Geçirdiği bir 'kaza' ve bu kaza sonrası ailesine söylemek zorunda kaldığı 'bir yalan', hayatını bambaşka bir yöne savurur. Çünkü bu kaza ve yalan yüzünden Şimal'in yolu Civan ile kesişir.