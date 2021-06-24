Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Kazara Aşk dizisi oyuncuları ve konusuyla bu akşam gündeme geliyor. Başrollerinde ünlü isimlerin yer aldığı yapımın ilk bölümünü seyreden diziseverler bu konuyla ilgili olarak "Kazara Aşk oyuncuları kimler, konusu nedir?" sorularına da yanıt aramaya başladı. Üniversiteyi bitirdikten sonra sevdiği adamla evlenerek mutlu olma hayalleri kuran güzeller güzeli bir genç kız ile Zengin bir ailenin veliahtlarından genç ve yakışıklı bir gencin kaderlerinin kesiştiği hikayeyi konu edinen yapım merakla bekleniyor. İşte Star Tv'nin yeni dizisi Kazara Aşk konusu ve oyuncuları…