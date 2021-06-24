Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Kazara Aşk dizisi oyuncuları ve konusuyla bu akşam gündeme geliyor. Başrollerinde ünlü isimlerin yer aldığı yapımın ilk bölümünü seyreden diziseverler bu konuyla ilgili olarak "Kazara Aşk oyuncuları kimler, konusu nedir?" sorularına da yanıt aramaya başladı. Üniversiteyi bitirdikten sonra sevdiği adamla evlenerek mutlu olma hayalleri kuran güzeller güzeli bir genç kız ile Zengin bir ailenin veliahtlarından genç ve yakışıklı bir gencin kaderlerinin kesiştiği hikayeyi konu edinen yapım merakla bekleniyor. İşte Star Tv'nin yeni dizisi Kazara Aşk konusu ve oyuncuları…
KAZARA AŞK OYUNCU KADROSU
Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü anlatan Kazara Aşk'ın başrolünde, Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer alırken, başarılı oyuncu kadrosunda ise; Uğur Çavuşoğlu, Servet Pandur, Selin Işık, Sadi Celil Cengiz, Aycan Koptur, Burak Tamdoğan, Deniz Altan, Burakhan Yılmaz, Ali Haydar Çataltepe, Öykü Candanadam, Çağdaş Tekin, Nermin Aslan, Nalan Örgüt ve Billur Pınar Yılmaz yer alıyor.
Yapımına Koliba Film adına Ata Türkoğlu'nun imza attığı dizinin yönetmen koltuğunda Sadullah Celen oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu kaleme alıyor. Dizinin başrollerinde; Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer alıyor.