Kazara Aşk nerede çekiliyor? Star Tv'nin yeni dizisi Kazara Aşk'ın çekimleri nerede yapılıyor?

Yaz sezonu dizilerine bu akşam bir yenisi daha ekleniyor. Star Tv ekranlarında başlayan Kazara Aşk dizisi 1. Bölümü ile izleyenlerinin karşısına çıkarken diziseverler yapıma dair detayları merak ediyor. Başrollerinde ünlü ve genç isimleri barındıran diziyle ilgili olarak "Kazara Aşk nerede çekiliyor?" şeklindeki sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Kazara Aşk dizisi çekim yeri ve detaylar…