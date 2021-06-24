Kazara Aşk nerede çekiliyor? Star Tv'nin yeni dizisi Kazara Aşk'ın çekimleri nerede yapılıyor?

Yaz sezonu dizilerine bu akşam bir yenisi daha ekleniyor. Star Tv ekranlarında başlayan Kazara Aşk dizisi 1. Bölümü ile izleyenlerinin karşısına çıkarken diziseverler yapıma dair detayları merak ediyor. Başrollerinde ünlü ve genç isimleri barındıran diziyle ilgili olarak "Kazara Aşk nerede çekiliyor?" şeklindeki sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Kazara Aşk dizisi çekim yeri ve detaylar…
KAZARA AŞK OYUNCU KADROSU
Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü anlatan Kazara Aşk'ın başrolünde, Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer alırken, başarılı oyuncu kadrosunda ise; Uğur Çavuşoğlu, Servet Pandur, Selin Işık, Sadi Celil Cengiz, Aycan Koptur, Burak Tamdoğan, Deniz Altan, Burakhan Yılmaz, Ali Haydar Çataltepe, Öykü Candanadam, Çağdaş Tekin, Nermin Aslan, Nalan Örgüt ve Billur Pınar Yılmaz yer alıyor.
Yapımına Koliba Film adına Ata Türkoğlu'nun imza attığı dizinin yönetmen koltuğunda Sadullah Celen oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu kaleme alıyor. Dizinin başrollerinde; Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer alıyor.
KAZARA AŞK NEREDE ÇEKİLİYOR?
İki farklı kültürden gelen gençlerin aşk hikayesini konu edinen Kazara Aşk'ın çekimleri İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve mahallerinde yapılıyor. Ancak ilk bölümün bazı sahneleri Sinop'un Ayancık ilçesinde çekildi. Romantik komedi türündeki dizinin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul'un Asya Yakası'nda yer alan Beykoz ilçesinde gerçekleştiriliyor. Zaman zaman eski Beykoz Kundura Fabrikası'nda da çekimler yapılıyor.