Kazara Aşk’ın Şimal’ı Sude Zülal Güler kimdir? Kazara Aşk başrol oyuncusu Sude Zülal Güler kaç yaşında ve nereli?

Kazara Aşk'ın Şimal'i Sude Zülal Güler hakkında detaylarla merak ediliyor. Star Tv'nin yeni dizisinin izleyenleri başrol oyuncusuna ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Kazara Aşk Şimal (Sude Zülal Güler) kimdir, kaç yaşında ve nereli? Soruları bu noktada araştırma konusu haline geldi. İşte Sude Zülal Güler yaşı, hayatı ve yer aldığı yapımlar…

SUDE ZÜLAL GÜLER KİMDİR?

Sude Zülal Güler, 25 Ağustos 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Türk oyuncudur. Birçok dizi ve filmde rol alan güzel oyuncu, şu anda Star TV'nin yeni dizisi Kazara Aşk'ta Şimal karakterine hayat veriyor.

Rol Aldığı Film ve Diziler

Sinema

2018 Keşif Esma Başrol Oyuncusu

Dizi

2015 Mayıs KraliçesiPınar

2016 Muhteşem Yüzyıl: Kösem Ayşe Sultan Yardımcı Oyuncu

2017 İsimsizler Biruske Yardımcı Oyuncu

2020 Şeref Sözü İsra Adabeyli Başrol Oyuncusu

2021- Kazara Aşk Şimal Başrol Oyuncusu

İnternet

2021 Öğrenci Evi Esra Başrol Oyuncusu