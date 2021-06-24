Kod Adı: Angel filmi konusu ve oyuncuları | Kod Adı: Angel filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kod Adı: Angel filmi konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. Kod Adı Angel, düzenlenen bir suikastın sorumlusu olarak görülen bir adamın kendisini aklamak için verdiği mücadeleyi konu ediyor. Gizli servis üyesi Mike Banning, Başkan Allan Trumball'un korumalığını yapmakla görevlidir. Bu görev için bütün mücadelesini verecektir. Kod Adı: Angel filmi konusu nedir? Kod Adı: Angel filmi oyuncuları kimler?

KOD ADI: ANGEL FİLMİ KONUSU

Kod Adı Angel, düzenlenen bir suikastın sorumlusu olarak görülen bir adamın kendisini aklamak için verdiği mücadeleyi konu ediyor. Gizli servis üyesi Mike Banning, Başkan Allan Trumball'un korumalığını yapmakla görevlidir. Başkan Trumball'un hayatını tehdit eden bir Hava Kuvvetleri saldırısının yaşanması, Banning'in hayatının değişmesine neden olur. Banning, Hava Kuvvetleri'nin yaptığı uçuşun ortasında terörist saldırıların hedefi haline gelir. Yaşanan saldırının ardından ise karalama kampanyasının hedefinde Mike Banning vardır. Başkana düzenlenen suikastın sorumlusu olarak gösterilen Banning, gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlıdır. Ancak bunu yapması pek de kolay değildir. Banning, bir yandan saldırının ardındaki isimleri ortaya çıkarmaya çalışırken bir yandan da kendi ajansından ve FBI'dan kaçmak zorunda kalır.

KOD ADI: ANGEL FİLMİ OYUNCULARI

Orjinal adı : Angel Has Fallen

Yönetmen : Ric Roman Waugh

Yapım Yılı : 2019

Türü : Aksiyon

Oyuncular : Gerard Butler, Morgan Freeman, Lance Reddick