Kalıcı Olarak Snapchat Hesap Silme Linki Nedir? Snapchat Hesap Silme 2021!

Özellikle eğlenceli filtreleri ile hayatımıza girmiş olan uygulamalardan birisidir Snapchat. Bu uygulama ise bazı uygulamalar da aynı özellikleri bulundurmaya başladığından beri popülaritesini az da olsa kaybetmiştir. Bu sebep ile kullanıcılar Snapchat uygulamasını kaldırmak veya hesaplarını silmek istiyorlar. Snapchat uygulamasını kaldırmak ve hesaplarını silmek isteyen kullanıcıların da dikkat etmesi gereken önemli noktalar bulunuyor. Bu uygulamaları silmek ya da hesapları kapatma işlemleri ise sadece web üzerinden yapılabiliyor. Bu işlemlerin nasıl yapıldığını ise bu yazımızda sizler için derledik.

SNAPCHAT HESAP SİLME

Snapchat hesabı silme işlemi için şu adımlar takip edilmelidir:

Snapchat hesabı silme linki: https://accounts.snapchat.com/accounts/delete_account

Snapchat hesap silme linkine tıklanılmalı.

Bu linkten snapchat hesap silme sayfasına girilmeli.

Buradan ise kullanıcı adı ve şifreniz ile oturum açılmalı.

Tekrardan kullanıcı adı ve şifre girilmeli.

Hesabınıza bağlı olan telefon numarasına gönderilen şifre girilmeli.

Ekrana gelen sayfadan hesap silme seçeneğine tıklanılmalı.

Bu işlemler tamamlandıktan sonra pencere kapatılmalı.

Yukarıda belirttiğimiz yönlendirmeleri izleyerek Snapchat hesabınızı silebilirsiniz. Snapchat uygulamasını silme işlemi sadece birkaç dakika sürmektedir ve bu işlem için tek ihtiyacınız olan şey hesap bilgilerinizi bilmektir. Snapchat hesabınızı silmek birkaç dakika sürmektedir fakat bu işlemleri yaparken dikkat edilmesi gereken önemli bir detay bulunur. Yukarıda bahsettiğimiz yönergeler aynı zamanda Snapchat dondurma işlemidir. Bahsettiğimiz yönergeler yapıldıktan sonra hesabınız 30 gün boyunca kapalı olacaktır. Bu süre boyunca hesabınıza giriş yapmazsanız 30. günün sonunda hesabınız tamamen silinmiş olacaktır. Bu da hesabınızdaki tüm arkadaşların, fotoğrafların, videoların ve mesajların hepsinin kalıcı olarak silinmesi anlamına gelmektedir. Eğer hesabınızı geçici olarak dondurmak istiyorsanız, tek yapmanız gereken 30 gün içinde hesaba sadece kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmak. Fakat dondurma işlemi için dikkat etmeniz gereken tek şey yukarıda belirttiğimiz yönergeleri yaptıktan sonra 30 gün içerisinde giriş yapmak. 30 günden sonra hesabınızı tekrar açmak isterseniz bu maalesef ki mümkün olmayacaktır.

SNAPCHAT UYGULAMASINI SİLİNCE HESAP SİLİNİR Mİ?

Snapchat hesabını silmek düşündüğünüz kadar olmayabilir. Snapchat uygulamasını telefondan kaldırdığımız zaman yani telefondan Snapchat uygulaması silinince maalesef ki hesabınızı silmiş olmuyorsunuz. Hesabınızı silebilmek için yukarıda bahsettiğimiz linke tıklayarak yönergeleri tek tek uygulamanız gerekmektedir. Aksi takdirde sadece uygulamayı telefonunuzdan ya da Snapchat uygulamasını kullandığınız cihazdan sadece kaldırmış olursunuz. Bu da hesabınız silindi demek değildir.

SNAPCHAT HESABINI SİLİNCE MESAJLAR SİLİNİR Mİ?

Snapchat son zamanlarda popülaritesi azalmış bir uygulamadır. Bu uygulamayı silmek isteyen ve hesabını kapatmak isteyen kullanıcılar ise hesabımı silince mesajlar siliniyor mu diye merak etmektedir. Snapchat hesabını yukarıda belirttiğimiz yönergeler ile web sitesinden ya da telefondan yapan kullanıcıların hesapları 30 gün içinde tamamen kapanmış olacaktır. Hesabı tamamen kapanan kullanıcıların Snapchat uygulaması içinde bulunan tüm arkadaşları uygulamadan çekilmiş olan fotoğraf ile videoları bunlara ek olarak mesajları da kalıcı olarak silinmektedir.