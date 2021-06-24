Star Tv ekranlarına ilk bölüm ile Perşembe akşamı gelecek olan Kazara Aşk dizisi bekleniyor. Dizide Civan karakterini canlandıracak olan isim, nefesle hayat bulan cam üfleme sanatını ustalıkla sergileyen bir karakteri oynayacak. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Ümit Kantarcılar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kazara Aşk dizisinin Civan'ı Ümit Kantarcılar hayatı ve kariyeri

KAZARA AŞK CİVAN KİMDİR?

Dizide, nefesle hayat bulan cam üfleme sanatını ustalıkla sergileyen Civan karakteri ilgi odağı olacak.

ÜMİT KANTARCILAR KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Ümit Kantarcılar, 10 Ekim 1987 yılında Antalya'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Ümit İbrahim Kantarcılar'dır. Oyunculuğa okul tiyatrosunda başladı. Daha sonra Antalya Belediye Tiyatrosu'na geçti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Ümit Kantarcılar, özellikle Pis Yedili dizisinde canlandırdığı Ceyhun karakteri ile tanınmış aynı süreçte ise Kızlar ve Anneleri isimli yarışma programını sunmuştur.

Kendisi gibi oyuncu olan Gamze Topuz ile 2014 yılında evlenen Ümit Kantarcılar'ın bu evlilikten Elis Naz adında bir kızı bulunmaktadır.

Rengarenk, Şehrin Melekleri, Babalar Ve Evlatlar, Pis Yedili, Çakıl Taşları, Yerden Yüksek, Küçük Sırlar ve İki Aile dizilerinde rol alan Ümit Kantarcılar, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Vuslat dizisinde Kerem karakterine hayat vermektedir. Ümit Kantarcılar, 1.88 metre boyunda, 81 kilo ve Terazi burcudur.