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Haberler Medya Haberleri Züğürt Ağa filmi konusu ve oyuncuları | Züğürt Ağa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 24.6.2021 17:03

Züğürt Ağa filmi konusu ve oyuncuları | Züğürt Ağa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Züğürt Ağa filmi konusu ve oyuncuları | Züğürt Ağa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

24 Haziran Perşembe akşamı Show Tv ekranlarına gelecek olan Züğürt Ağa filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Şanlıurfa’nın Sultantepe Köyü’nde çekilen filmin yönetmen koltuğunda Nesli Çölgeçen oturuyor. Senaryosunu usta isim Yavuz Turgul’un kaleme aldığı film döneminde büyük ses getirmiş olup konusu ve oyuncuları ile de büyük beğeni toplamıştı. Züğürt Ağa filmi konusu nedir? Züğürt Ağa filmi oyuncuları kimlerdir?

Drama ve komedi türlerinde olan film 1985 yılında yayınlanmıştır. Şener Şen, Füsun Demirel, Erdal Özyağcılar gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı film, döneminde en çok izlenen filmler arasında yer alıyor. Doğuda bir köyde geçen hikayeyi ele alan Züğürt Ağa filmi konusu nedir? Züğürt Ağa filmi oyuncuları kimlerdir?

ZÜĞÜRT AĞA FİLMİ KONUSU

Kızınız hiç istem Doğuda bir köy… Feodal düzenin çarkına ayak uyduramayan iyi niyetli saf karakterli ve köylüsünden bile kazık yiyebilen Ağa (Şener Şen), elde avuçta ne var ne yok satınca taşı toprağı İstanbul'a doğru yol alır.

ZÜĞÜRT AĞA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Nesli Çölgeçen

Oyuncular: Şener Şen, Füsun Demirel, Erdal Özyağcılar, Atilla Yiğit, Can Kolukısa

Tür: Drama, Komedi

Yapım Yılı: 1985 (110 dk)

Vizyon Tarihi : 1 Ocak 1985 Salı

Senaryo: Yavuz Turgul, Osman Şahin

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Züğürt Ağa filmi konusu ve oyuncuları | Züğürt Ağa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
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