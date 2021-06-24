Züğürt Ağa filmi konusu ve oyuncuları | Züğürt Ağa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Drama ve komedi türlerinde olan film 1985 yılında yayınlanmıştır. Şener Şen, Füsun Demirel, Erdal Özyağcılar gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı film, döneminde en çok izlenen filmler arasında yer alıyor. Doğuda bir köyde geçen hikayeyi ele alan Züğürt Ağa filmi konusu nedir? Züğürt Ağa filmi oyuncuları kimlerdir?

ZÜĞÜRT AĞA FİLMİ KONUSU

Kızınız hiç istem Doğuda bir köy… Feodal düzenin çarkına ayak uyduramayan iyi niyetli saf karakterli ve köylüsünden bile kazık yiyebilen Ağa (Şener Şen), elde avuçta ne var ne yok satınca taşı toprağı İstanbul'a doğru yol alır.

ZÜĞÜRT AĞA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Nesli Çölgeçen

Oyuncular: Şener Şen, Füsun Demirel, Erdal Özyağcılar, Atilla Yiğit, Can Kolukısa

Tür: Drama, Komedi

Yapım Yılı: 1985 (110 dk)

Vizyon Tarihi : 1 Ocak 1985 Salı

Senaryo: Yavuz Turgul, Osman Şahin