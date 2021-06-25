Arkadaşlarla oynanacak online mobil oyunlar - 2, 3, 4 kişilik çoklu mobil oyunlar nelerdir?

Gençlerin dilinden düşmeyen pek çok online oyun vardır. Binlerce oyun arasından en iyisini bulmak ise biraz zordur. Bu durumlarda insanlar en iyi oyunları araştırmaya başlarlar. İnternet üzerinde en çok araştırılan konulardan birisi online mobil oyunlardır. Oyun oynamak zaten zevkli bir şeyken bir de arkadaşlar ile oynanırsa çok daha keyifli bir hale gelir. Arkadaşlarla ve telefonla oynanabilen oyunlar belki de oyunlar hakkında en fazla araştırılan konudur. Çoklu oyunların araştırılmasının sebebi kişilerin oyunu arkadaş gruplarıyla birlikte oynamak ve daha fazla eğlenmek istemelerinden kaynaklıdır. Peki çoklu oynanan oyunlar nelerdir? 2 kişilik oyunların isimleri nelerdir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

Online Mobil Oyunlar

Online mobil oyunlar birçok insanın hayatındadır. Genellikle gençler tarafından oynansa da yetişkinler ve çocuklar tarafından da çok sevilmektedir. Mobil oyunların bu denli sevilmesinin sebebi kişilere zevk vermesidir. Üstelik çoklu oynama modu olan oyunlarda kişiler arkadaşları ile birlikte eğlenildikleri için mobil oyunları severler. Online mobil oyunlar çok meşhurdur. Özellikle de bu oyunlar bağımlılık yaptığı için bir kişi oynamaya başladığında çevresindeki insanlar da oynamaya başlar. Online mobil oyunlar telefon ile oynanabildiği için bilgisayar oyunlarından daha çok tercih edilir. Çünkü herkesin bilgisayarı olmasa da telefonu vardır. Eğlenceli vakit geçirmek isteyen kişilerin ilk tercihlerinde online mobil oyunlar vardır. Online oynanan bazı mobil oyunlar ise şunlardır:

Mobile Legends: Bang Bang

PubG Mobile

Call of Duty Mobile

Clash of Clans

Brawl Stars

Clash Royale

Candy Crush Saga

Fifa Mobile

Mortal Kombat Mobile

2 Kişilik Online Oyunlar

Bilgisayarda ve mobilde oynanan oyunlar çoğu gencin ilgi alanındadır. Arkadaşlarla Oynanacak Oyunlar internet üzerinde de en fazla araştırılan oyunlardır. Bu oyunların çok araştırılmasının sebebi çoklu arkadaş gruplarının birlikte eğlenecek oyun bulmak istemeleridir. Çoklu oynanan multiplayer oyunları bulmak kolay değildir. Ancak bu yazımızda çoklu oynanan multiplayer oyunlarda bahsedeceğiz. Çok keyifli olan online oyunlar 2 kişilikken çok daha güzel oluyor. 2 kişilik oynanabilecek oyunlardan bazıları şunlardır:

Doodle Army 2 Mini Militia

Kafa Topu 2

Spider World

Bombsquad

Thanks A Lot!

Rangers of Oblivion

Shadowgun Legends

Spaceteam

2 Kişilik Oyunlar

Karantina günlerinde insanların can sıkıntısında mobil oyunlara sarmış oldukları bir gerçektir. Bu oyunların bağımlılık yapan bir yapısı olduğu için çok oynanmaktadır. İki kişinin aynı anda oynayabileceği oyunlar ise çok merak edilmektedir. Arkadaşlarla birlikte oynanabilecek oyunlar en fazla rağbet gören oyun tiplerinden birisidir. 2 kişinin birlikte oynayabileceği multiplayer mobil oyunlardan bazıları şunlardır:

Dots and Boxes

Crossy Road

Glow Hockey 2

Badland

Duel Otters

Bowmasters

Words With Friends 2

Clash Royale

Battlelands Royale

QuizUp

Boggle With Frşends

Çoklu Oynanan Oyunlar

Mobil oyunları oynarken dikkat edilmesi gerekenlerden birisi oyunun boyutudur. Arkadaş grubuna sahip kişiler genellikle çoklu oynanan oyunları oynarlar. Çok fazla araştırılan konulardan birisi çoklu oynanan oyunların isimleridir. Çoklu oynanan oyunlardan bazıları ve ayrıntıları şunlardır:

Mini Milita 39 MB alan gerektirmektedir. 6 kişilik ekip şeklinde oynanan bir oyundur. Multiplayer işleyişlidir.



Roblox 90 MB alan gerektirmektedir. Multiplayer işleyişlidir.



Bombsquad 59 MB alan gerektirmektedir. Multiplayer işleyişlidir. Farklı insanlarla mücadele edilen bir oyundur.



Growtopia 100 MB alan gerektirmektedir. Multiplayer işleyişlidir. Minecreaft oynayanların alıştığı bir görseli vardır.



Spaceteam 61 MB alan gerektirmektedir. Multiplayer işleyişlidir. Ekrana çıkan talimatlara uyularak oyuna devam edilir.



Shadowgun Legends: 1 GB alan gerektirmektedir. Multiplayer işleyişlidir. PvP, Co-op modları vardır. Birinci şahıs nişancı oyunudur.



Among Us 70 MB alan gerektirmektedir. 4 ila 10 kişi ile oynanabilir. Multiplayer işleyişlidir.



Rangers of Oblivian 1.8 GB alan gerektirmektedir. Multiplayer işleyişlidir. Güçlü canavarları alt etmek için oynanan bir oyundur.



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