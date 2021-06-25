ATV yayın akışı: 25 Haziran bugün TV’de ne var? İşte ATV yayın akışı ile yayınlanacak dizi ve filmler!

ATV yayın akışı ile dizi ve filmlerin yayınlanacağı programlar belli oldu. Haber bültenleri, yarışma programların yanı sıra dizilerde yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor. Özellikle yaz sezonuyla beraber ekranlarda yayın hayatına başlayan diziler dikkatleri üzerine çekerken bu kanalın izleyenleri "25 Haziran ATV yayın akışı ile bugün televizyonda neler var sorusuna yanıt arıyor Peki ATV yayın akışı programı nasıl? 25 Haziran 2021 ATV yayın akışına göre bugün hangi dizi ve filmler var? İşte yayınlanacak olan tüm liste…

ATV YAYIN AKIŞINDA BUGÜN NELER VAR? ATV YAYIN AKIŞI 25 HAZİRAN

25 Haziran TV yayın akışı programına göre, ATV kanalında farklı saat dilimlerinde diziler, filmler ve yarışma programları yer alacak. Aşağıdaki linke tıklayarak programların TV yayın akışına ulaşabilirsiniz.

ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Bozkır Arslanı Celaleddin 'Dizi'

00.20 Baş Belası 'Dizi' (Tekrar)

02.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

04.50 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)