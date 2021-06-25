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Giriş Tarihi: 25.6.2021 10:51

Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümde neler olacak? Yeni bölümden bomba fragman 'Zulüm nerdeyse, sefer orayadır'

Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümde neler olacak? Yeni bölümden bomba fragman 'Zulüm nerdeyse, sefer orayadır'

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde Kaderini Celaleddin'in ellerine teslim eden Kutlu Bike, büyük pişmanlık yaşarken, Celaleddin ise Cengiz Han'ın oyununu bozmak üzere harekete geçiyor. Heyecanın bir an olsun eksik olmadığı yapımın son yayınlanan fragmanında 'Zulüm nerdeyse, sefer orayadır' sözleri dikkat çekiyor. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin 6.bölüm fragmanı ve Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümde neler olacak sorusunun yanıtı…

Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm izleyiciyle buluşuyor. Cuma akşamlarının fenomen dizisinde bugün heyecan ikiye katlanacak. Yeni bölümde Celaleddin ve Kutlu Bike'nin düğününe düzenlediği hain saldırı boşa çıkan ve ifşa olan Behram yakalanarak sorguya alınır. Tarihi dönemi yansıtan dizinin sıkı takipçileri bu akşamki yeni bölümde neler olacağını fragmanıyla beraber merak ediyor. Peki Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümde neler olacak?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

''Zulüm neredeyse sefer orayadır.''

Şehzade Celaleddin, düğün gecesine Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın casusu olduğunu itiraf etmesi ile büyük bir şok yaşar. Kaderini Celaleddin'in ellerine teslim eden Kutlu Bike, büyük pişmanlık yaşarken, Celaleddin ise Cengiz Han'ın oyununu bozmak üzere harekete geçer.

Bozkır Arslanı Celaleddin 6. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle!

Celaleddin ve Kutlu Bike'nin düğününe düzenlediği hain saldırı boşa çıkan ve ifşa olan Behram yakalanarak sorguya alınır. Celaleddin'in kendisinden izinsiz saraydan ayrılarak Cengiz Han'a karşı hamle yapması Sultan Aleaddin'i sinirlendirir. Cengiz Han'ın planıyla adım adım başkenti sararken; Haşhaşiler açığa çıkmanın verdiği çaresizlikle yeni bir oyun kurar.

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Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümde neler olacak? Yeni bölümden bomba fragman 'Zulüm nerdeyse, sefer orayadır'
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