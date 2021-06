Doya Doya Moda All Star kim elendi kim birinci oldu? Haftanın finalinde Doya Doya Moda birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

Gündüz kuşağı programlarından Doya Doya Moda'da elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Hafta içi her gün ekrana gelen programda en son Betül Böçkün rahatsızlığı sebebiyle ayrılmıştı. Jüriden aldıkları toplam puanlarla büyük ödülün sahibi olmak isteyen 7 kadın yarışmacı arasından sadece bir kişi birinci olacak. Yeni sezona All Star ismiyle devam eden yarışmada bugünkü konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor. Peki Doya Doya Moda'da kim elendi kim birinci oldu? Doya Doya Moda All Star 25 Haziran haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?