Doya Doya Moda All Star kim elendi kim birinci oldu? Haftanın finalinde Doya Doya Moda birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

Doya Doya Moda elenen ve birinci olan isim henüz belli olmadı. Doya Doya Moda All Star puan durumlar ile birinci ve elenen isim detayları belli olunca haberimizde yer alacaktır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doya Doya Moda All Star'da bu hafta da elenen isim henüz belli olmazken yarışmacılardan Betül Böçkün geçen hafta sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan ayrıldı.