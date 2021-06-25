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Giriş Tarihi: 25.6.2021 14:30

Doya Doya Moda All Star kim elendi kim birinci oldu? Haftanın finalinde Doya Doya Moda birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

Doya Doya Moda All Star kim elendi kim birinci oldu? Haftanın finalinde Doya Doya Moda birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

Hafta içi ekrana gelen Doya Doya Moda elenen ve birinci olan yarışmacı merak ediliyor. En yüksek puanı toplayan yarışmacı kolyenin sahibi olurken en düşük puanı alan yarışmacı ise elenerek hayallerine veda ediyor. All Star ismiyle devam eden yarışmada 7 kadın yarışmacı birbirinden farklı kıyafetlerle jüri karşısında çıkıyor. Jüriden gelecek toplam puan sonucunda Doya Doya Moda'da kim elendi kim birinci oldu sorusu yanıt bulacak. İşte Doya Doya Moda All Star elenen ve birinci olan ismi

Gündüz kuşağı programlarından Doya Doya Moda'da elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Hafta içi her gün ekrana gelen programda en son Betül Böçkün rahatsızlığı sebebiyle ayrılmıştı. Jüriden aldıkları toplam puanlarla büyük ödülün sahibi olmak isteyen 7 kadın yarışmacı arasından sadece bir kişi birinci olacak. Yeni sezona All Star ismiyle devam eden yarışmada bugünkü konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor. Peki Doya Doya Moda'da kim elendi kim birinci oldu? Doya Doya Moda All Star 25 Haziran haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

Doya Doya Moda elenen ve birinci olan isim henüz belli olmadı. Doya Doya Moda All Star puan durumlar ile birinci ve elenen isim detayları belli olunca haberimizde yer alacaktır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doya Doya Moda All Star'da bu hafta da elenen isim henüz belli olmazken yarışmacılardan Betül Böçkün geçen hafta sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan ayrıldı.

PUAN DURUMU

Özde,

Rabia,

Birben,

Su,

Ferdanur,

Emel

Gamze

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Doya Doya Moda All Star kim elendi kim birinci oldu? Haftanın finalinde Doya Doya Moda birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?
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