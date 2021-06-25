Acun Ilıcalı'nın programı Survivor final için geri sayım şu an itibariyle başladı. Ünlüler ve gönüller arasında kıran kırana mücadelenin yaşandığı zorlu parkur yarışlarının ardından yarışmacılar Galataport'ta finale tanıklık edecek. İzleyiciler Galataport'un nerede, Galataport İstanbul'un neresinde sorusuna yanıt arıyor. Acun Ilıcalı'nın final tarihini açıklaması ile birlikte heyecan giderek artarken, Galataport'un İstanbul'da yer aldığı biliniyor. 25 Haziran Cuma akşamı Survivor 2021'nin şampiyonu belirlenen Galataport nerede? Galataport İstanbul'un neresinde, hangi semtte?
Survivor finalinin yapılacağı yer ve tarih bilgisinin paylaşılmasıyla Galataport, binlerce kişinin gündeminde ilk sırada yer aldı. Galataport veya Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesidir.
Galataport İstanbul'da yer alan, Karaköy Rıhtımı - Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü binası arasında bulunan sahil boyunda bulunan liman ve kentsel dönüşüm projesidir...
İşte Galataport hakkında detaylar...
Galataport, Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesidir. Galataport Projesi, bir şehir projesi olarak İstanbul ve bölgenin mahalle dokusuna uyumlu bir yerleşim planına sahiptir. Proje ile, şu anda erişime kapalı olan Karaköy sahil şeridi, halkın kullanımına açılarak şehri denizle buluşturan bir promenada dönüştürülecektir.
Turizmden kültür sanata, gastronomiden alışverişe kadar hayatın her alanına dokunacak olan Galataport Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Projeyle yılda 1,5 milyon kruvaziyer gemi yolcusunun ağırlanması bekleniyor.
Galataport projesinde, Karaköy Rıhtımı'ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne kadar uzanan 1.2 kilometrelik sahil şeridinde çalışmalar 2016 yılı sonunda başlamıştı. Önce limanın Karaköy bölgesinde bulunan tek ve iki katlı yolcu kabul ve pasaport işlemlerinin yapıldığı eski binalar ve antrepoların yıkım işi tamamlanmıştı. Daha sonra proje alanında yer alan İstanbul Modern Sanat Müzesinin bulunduğu binanın yıkılmasıyla yapım çalışmalarına hız verilmiş, geçen yıl ilk ilk beton dökme işleminin ardından yeni binaların yapılmasına başlanmıştı.
Projeyle birlikte daha önce sadece kruvaziyer yolcuların dolaşabildiği sahil de halkın kullanımına açılacak. Alan üzerinde hareketli kapaklarla geçici gümrük alanları oluşturulacak. Yabancı yolcular bu alanlardan terminal binasına alındıktan sonra kapaklar açılarak o bölge tekrar halka açılacak. Proje tamamlandığında İstanbul limanına 6 binden daha fazla yolcu kapasiteli dev yolcu gemileri yanaşabilecek.
Acun Ilıcalı tarafından paylaşılan bilgilere göre; büyük final Cuma günü olacak. Survivor finali Galataport'ta yapılacak ve 25 Haziran Cuma akşamı Survivor 2021'nin şampiyonu belli olacak.