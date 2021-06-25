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Giriş Tarihi: 25.6.2021 14:19

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 25 Haziran Gelinim Mutfakta haftanın finalinde birinci ve elenen isim kim oldu?

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 25 Haziran Gelinim Mutfakta haftanın finalinde birinci ve elenen isim kim oldu?

Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi merak ediliyor. Hafta içi her gün yayınlanan gündüz kuşağı programında Seda Sayan haftanın kazananı ile eleneni duyuracak ve gelinlerin puan durumu belirlenmiş olacak. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 25 Haziran Gelinim Mutfakta haftanın finalinde birinci ve elenen isim kim oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Seda Sayan'ın sunumuyla gerçekleşen programda bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Şimdi ise gözler 4 Haziran Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu sorusunun yanıtına çevrildi. Haftanın puan durumunun belli olmasıyla Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 25 Haziran 2021 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı soruları yanıt bulacak. Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi açıklanıyor…

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın birincisi ve elenen ismi açıklanacak. Haftanın finali dolasıyla en yüksek puanı alarak beş altın bileziğin sahibi olmak isteyen gelinler arasında rekabet kızıştı. Gelinim Mutfakta 25 Haziran birincisi ve elenen ismi belli olunca burada yer alacaktır…

PUAN DURUMU

Aysun

Yağnur

Ayten

Gönül

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Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 25 Haziran Gelinim Mutfakta haftanın finalinde birinci ve elenen isim kim oldu?
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