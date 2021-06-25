Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 25 Haziran Gelinim Mutfakta haftanın finalinde birinci ve elenen isim kim oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Seda Sayan'ın sunumuyla gerçekleşen programda bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Şimdi ise gözler 4 Haziran Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu sorusunun yanıtına çevrildi. Haftanın puan durumunun belli olmasıyla Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 25 Haziran 2021 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı soruları yanıt bulacak. Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi açıklanıyor…