Instagram profilime bakanları görebilir miyim? Instagram profilime kim baktı?

Instagram profilime kim baktı sorusu her gün binlerce instagram kullanıcısı tarafında araştırılıyor. İnstagram profiline bakanları bulmak ve 'profilime kim baktı?' sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler, ilgili uygulama ve yöntemleri merak ediyor. Peki, instagram profiline bakanları görme ya da instagram profilime kim baktı uygulamaları gerçekten var mı ve işe yarıyor mu? Haberimizde, bu konu ile ilgili gerçek bilgileri derledik ve yanlış bilinenleri sizin için araştırdık. İşte instagram profilime kim baktı uygulamalarının güvenilirliği ile ilgili önemli bilgiler...

En Önemli Sosyal Medya Sorusu: instagram Profilime Kim Baktı

- Herkese açık profili olan hevesli bir Instagrammersanız, instagram profilime kim baktı sorusu aklınızdan defalarca geçmiş olmalıdır. Yaratıcılığınızdan kimlerin etkilendiğini görmek ve sizi bu popüler sosyal ağda kontrol etmek istemenizden elbette zarar gelmez. Ancak, instagram profiline bakanları tespit etmek gerçekten mümkün mü?

İnstagram Profilime Kim Baktı Uygulaması Var Mı?

Tüm Instgrammer'ların 'Beğen ve Takip Et' sürecini takip ettiklerini düşünmek şüphesiz ki saçmalık olurdu. Çoğu kullanıcı, hesabı gerçekten takip etmeden profili kontrol etmeyi tercih edebilir.

Bu, özellikle popüler markalar için geçerlidir. NatGeo'yu seven ancak fotoğraflarınızla feed'inizi sulandırmak istemyen biriyseniz (her gün birkaç kez yayınlanırlar), onları takip etmemek ve bunun yerine günde bir kez (veya bir haftada) profillerini ziyaret etmek mantıklıdır.

Peki, takip etmeyi umursamayan kullanıcılarının, ne zaman profilinize girdiğini nasıl öğrenebilirsiniz? Instagram profilinizi kimlerin görüntülediğini görmenize izin veriyor mu? Gelin hep birlikte bu konunun püf noktalarını öğrenelim.

Instagram Profilime Bakanlar Uygulaması Gerçek Mi?

Eğer meraklı kişilerden biriyseniz, hayal kırıklığına hazır olun. Maalesef Instagram, profilinizi kimlerin ziyaret ettiğini bilmiyor. Henüz profil ziyaretçilerinizi takip etmek için bir uygulama içi işlevselliğe sahip değil.

Bir işletme hesabınız olması durumunda, son yedi gün içinde sahip olduğunuz ziyaretçi sayısını veya yayınlarınızda yayınlarınızı kaç kullanıcının gördüğünü görebilirsiniz. Ancak ziyaretçi isimleri söz konusu olduğunda, cevap kocaman bir hayırdır.

Facebook gibi Instagram, gizlilikle ilgili belirgin sorunlar için bu özel soru hakkında sıkı bir şekilde doludur. Basitçe söylemek gerekirse, verilere sahipler, ancak bunu sizle değil, kimseyle paylaşmıyorlar.

Yani evet, bu, profilinize kimin girdiğini kolayca görebileceğiniz Orkut günleri olduğu anlamına geliyor.

ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMASI ALTERNATİFLERİ

Artık uygulama içi işlev resim dışında, üçüncü taraf uygulamalar ne olacak? Hızlı bir Google araması, hem Android hem de iOS için bu işlevselliği sunduğunu iddia eden birçok çevrimiçi araç ve üçüncü taraf uygulamalarını ortaya çıkaracaktır. Aslında, bir Play Store araması buna göre adlandırılan yüzlerce uygulamayı ortaya çıkarır.

Saatin sorusu, bu uygulamalar gerçekten çalışıyor mu? Hayır!

Bu uygulamaların çoğu sahte gibi görünüyor ve genellikle rastgele Instagram adları seçiyor ve aynı şeyi size gösteriyor. Aslında, bazıları beşten fazla isim görmek istiyorsanız, küçük bir miktar para ödemenizi bile istiyor.

Play Store ve App Store'daki kullanıcı yorumlarını incelemek aynı resmi çizecektir. Rastgele isimler alırlar ve bir sonraki kontrol ettiğinizde onları karıştırırlar. Bir reklamın birkaç dakikada bir açılacağından bahsetmiyoruz bile.