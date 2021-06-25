Kanal D yayın akışı: 25 Haziran bugün TV’de ne var? İşte Kanal D yayın akışı ile yayınlanacak dizi ve filmler!

Televizyonda yayınlanacak olan dizi ve filmler Kanal D yayın akışı listesi ile belli oldu. Kanallar gün içerisinde yayınlayacakları yapımları yayın saati ve detayları ile resmi siteleri üzerinden paylaşıyor. Bugün Kanal D'de yayınlanacak olan programları takip etmek isteyenler Kanal D yayın akışı ile bugün tv'de neler var, hangi dizi ve filmler olacak sorusuna yanıt arıyor. İşte Kanal D yayın akışı 25 Haziran 2021

KANAL D YAYIN AKIŞINDA BUGÜN NELER VAR? KANAL D YAYIN AKIŞI 25 HAZİRAN

25 Haziran TV yayın akışı programına göre, Kanal D kanalında farklı saat dilimlerinde diziler, filmler ve yarışma programları yer alacak. Aşağıdaki linke tıklayarak programların TV yayın akışına ulaşabilirsiniz.

KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

19.00 Kanal D Haber

20.00 Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı 'Yabancı Film'

23.15 Aşkın Tarifi 'Dizi' (Tekrar)

01.45 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

04.00 Bodrum Masalı 'Dizi (Tekrar)