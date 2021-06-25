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Haberler Medya Haberleri Kanal D yayın akışı: 25 Haziran bugün TV’de ne var? İşte Kanal D yayın akışı ile yayınlanacak dizi ve filmler!
Giriş Tarihi: 25.6.2021 14:38

Kanal D yayın akışı: 25 Haziran bugün TV’de ne var? İşte Kanal D yayın akışı ile yayınlanacak dizi ve filmler!

Kanal D yayın akışı: 25 Haziran bugün TV’de ne var? İşte Kanal D yayın akışı ile yayınlanacak dizi ve filmler!

Kanal D yayın akışı ile dizi ve filmlerin yayınlanacağı programlar belli oldu. Haber bültenleri, yarışma programların yanı sıra dizilerde yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor. Özellikle yaz sezonuyla beraber ekranlarda yayın hayatına başlayan diziler dikkatleri üzerine çekerken bu kanalın izleyenleri "25 Haziran Kanal D yayın akışı ile bugün televizyonda neler var sorusuna yanıt arıyor Peki Kanal D yayın akışı programı nasıl? 25 Haziran 2021 Kanal D yayın akışına göre bugün hangi dizi ve filmler var? İşte yayınlanacak olan tüm liste…

Televizyonda yayınlanacak olan dizi ve filmler Kanal D yayın akışı listesi ile belli oldu. Kanallar gün içerisinde yayınlayacakları yapımları yayın saati ve detayları ile resmi siteleri üzerinden paylaşıyor. Bugün Kanal D'de yayınlanacak olan programları takip etmek isteyenler Kanal D yayın akışı ile bugün tv'de neler var, hangi dizi ve filmler olacak sorusuna yanıt arıyor. İşte Kanal D yayın akışı 25 Haziran 2021

KANAL D YAYIN AKIŞINDA BUGÜN NELER VAR? KANAL D YAYIN AKIŞI 25 HAZİRAN

25 Haziran TV yayın akışı programına göre, Kanal D kanalında farklı saat dilimlerinde diziler, filmler ve yarışma programları yer alacak. Aşağıdaki linke tıklayarak programların TV yayın akışına ulaşabilirsiniz.

KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

19.00 Kanal D Haber
20.00 Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı 'Yabancı Film'
23.15 Aşkın Tarifi 'Dizi' (Tekrar)
01.45 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.00 Bodrum Masalı 'Dizi (Tekrar)

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Kanal D yayın akışı: 25 Haziran bugün TV’de ne var? İşte Kanal D yayın akışı ile yayınlanacak dizi ve filmler!
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