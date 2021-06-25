Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filmi oyuncuları kimler? Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filmi konusu nedir?

Bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek olan Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filmi için heyecan dorukta. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosu ile tüm dikkatleri üzerine çeken filmin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Aksiyon ve fantastik türlerinde olan filmin yönetmen koltuğunda ise Anthony Russo ve Joe Russo oturuyor. Bu noktada "Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filmi konusu nedir? Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filmi oyuncuları kimler?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte yapıma dair detaylar…

KAPTAN AMERİKA: KAHRAMANLARIN SAVAŞI FİLMİ KONUSU

Marvel alemi için sivil savaş alarmı! Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı; süper kahramanları, öykü evreninin en önemli konusunda karşı karşıya getiriyor. Yenilmezler'in dahil olduğu olay kötü sonuçlanınca, politik güçler Yenilmezler'in bir otorite tarafından takip edildiği ve yönlendirildiği bir sistem kurulması için baskı yapmaya başlarlar. Bu durum Yenilmezler'in fikir ayrılığına düşerek iki gruba ayrılmasına neden olur. Steve Rogers'ın önderliğinde Yenilmezler'in hükümet baskısı olmaksızın özgür bir biçimde insanlığı korumaya devam etmesini savunan grup ve Tony Stark'ın şaşırtıcı bir biçimde hükümet kontrolünü ve müdahalesini destekleyen bir diğer grup.

KAPTAN AMERİKA: KAHRAMANLARIN SAVAŞI FİLMİ OYUNCULARI

Orijinal adı : Captain America: Civil War

Yönetmen : Anthony Russo, Joe Russo

Türü : Aksiyon, Fantastik

Oyuncular : Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson