Sıla Türkoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu yaşı, hayatı ve hakkında merak edilenler!

Sıla Türkoğlu yaşı ve hayatı gibi detaylarla araştırma konusu haline geliyor. İzmir'de 1999 yılında dünyaya gelen ve Ağlama Anne dizisiyle oyunculuğa henüz 19 yaşındayken adım atan isim ile ilgili olarak "Sıla Türkoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi sorular araştırma konusu haline geldi. İşte Sıla Türkoğlu yaşı ve hayatına dair detaylar…

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

18 Nisan 1999'da İzmir'de dünyaya gelen Sıla Türkoğlu, Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi mezunu.

Türkoğlu, üniversite eğitimi almadan oyunculuk dersleri almaya başladı.

Oyuncu, 2018 yılında Ağlama Anne dizisiyle oyunculuğa henüz 19 yaşındayken adım attı.

2019'da #Yemin adlı dizide Seher karakterine hayat verdi.

Türkoğlu, 2020 yılından itibaren Emanet adlı dizide Seher rolüyle başrolde yer alıyor.