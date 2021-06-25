Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Sıla Türkoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu yaşı, hayatı ve hakkında merak edilenler!
Giriş Tarihi: 25.6.2021 17:13

Sıla Türkoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu yaşı, hayatı ve hakkında merak edilenler!

Sıla Türkoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu yaşı, hayatı ve hakkında merak edilenler!

Emanet dizisinin başrollerinde yer alan ve Seher dizisine hayat veren Sıla Türkoğlu, birçok nedenle araştırma konusu haline geliyor. Yemin dizisinde de boy gösteren genç oyuncu, ilk olarak Ağlama dizisinde yer almış ve oyunculuk kariyerine 19 yaşındayken adım atmıştır. Bu noktada “Sıla Türkoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?” gibi sorular yanıt arıyor. İşte genç oyuncu Sıla Türkoğlu yaşı, hayatı ve hakkında merak edilen detaylar…

Sıla Türkoğlu yaşı ve hayatı gibi detaylarla araştırma konusu haline geliyor. İzmir'de 1999 yılında dünyaya gelen ve Ağlama Anne dizisiyle oyunculuğa henüz 19 yaşındayken adım atan isim ile ilgili olarak "Sıla Türkoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi sorular araştırma konusu haline geldi. İşte Sıla Türkoğlu yaşı ve hayatına dair detaylar…

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

18 Nisan 1999'da İzmir'de dünyaya gelen Sıla Türkoğlu, Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi mezunu.

Türkoğlu, üniversite eğitimi almadan oyunculuk dersleri almaya başladı.

Oyuncu, 2018 yılında Ağlama Anne dizisiyle oyunculuğa henüz 19 yaşındayken adım attı.

2019'da #Yemin adlı dizide Seher karakterine hayat verdi.

Türkoğlu, 2020 yılından itibaren Emanet adlı dizide Seher rolüyle başrolde yer alıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sıla Türkoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu yaşı, hayatı ve hakkında merak edilenler!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA