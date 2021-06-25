Ücretsiz bilinmeyen numara sorgulama - Bilinmeyen numara öğrenmek için ücretsiz sorulama nasıl yapılır?

Cep telefonları gün içinde en fazla kullanılan eşyalardır. İnsanlar birbirleriyle iletişim kurabilmek için en fazla cep telefonu kullanırlar. Cep telefonları ile pek çok şey yapılabilir. Ancak cep telefonu en fazla arama yapmak için kullanılır. Telefon aramalarında numaralar kayıtlı ise arandığında arayan kişinin ismi ekranda belirir. Fakat bazen kayıtlı olmayan numaralar da arama yapar. Bu gibi durumlarda bazı insanlar arayanı bilmediği için telefonu açmaz. Kimin aradığını öğrenebilmek isterler. Arayanı bulabilmenin bazı yolları vardır. Numara sorgulama ile arayan kişinin kim olduğu bulunabilir. Peki ücretsiz numara sorgulama nedir? Bilinmeyen Numara Öğrenme nasıl yapılır? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

Numara Sorgulama

Mobil hat kullanıcılarının en fazla araştırdıkları konulardan birisi numara sorgulamadır. Numara sorgulama işlemi genelde tanınmayan numaralar tarafından arandığında telefonu açmayan kişiler için yapılır. Telefonu arayan bir kişi eğer telefonda kayıtlı değilse o kişi aradığında ekranda sadece numara belirir. Ve bazı kişiler tanımadıkları numaralar tarafından arandıklarında telefonu açmak istemeyebilirler. Bu numaranın kime ait olduğunu öğrenmek için de çeşitli araştırma yaparlar. Numaranın kime ait olduğunu anlamak için numara sorgulama yapmak gerekir. Numara sorgulama işi ancak arayan kişi numarasını gizlememişse mümkündür. Numara sorgulamayı operatörler yapar. Her operatörlerin teknikleri farklıdır. Ayriyeten bazı farklı işlemler de mümkündür. İnsanlar daha çok ücretsiz sorgulama yapabilecekleri teknikleri denemek isterler. Numara sorgulama işlemleri şu şekillerde yapılabilir:

Operatörlere bağlanarak

Numara sorgulama uygulamaları indirerek

WhatsApp'tan profil bilgilerine bakılarak

Ücretsiz Numara Sorgulama

Ücretsiz numara sorgulama işlemleri internet üzerinde en fazla araştırılan konulardan birisidir. İnsanların bunu araştırma sebepleri genellikle bir numara tarafından rahatsız edilmeleridir. Numara sorgulama işlemleri çoğunlukla operatörler aranarak yapılır. Ancak başka yöntemleri de vardır. Ve bu yöntemler ücretsizdir. Numara sorgulama yöntemlerinden bazıları şunlardır:

WhatsApp Üzerinden Sorgulama Arayan numara kaydedilir ve WhatsApp'tan profil bilgilerine bakılır. Eğer arayan kişinin profili gizli değilse kim olduğu anlaşılabilir.

Numara Sorgulama Uygulamaları Kullanma Appstore ve Google Play Store üzerindeki numara sorgulama uygulamalarından ücretsiz olan bir tanesi indirilir. Ardından arayan numara oraya yazılır ve sorgulaması yapılır.



Hemen Numara Sorgulama

Cep telefonu kullanan kişiler bilmedikleri bir numara aradığında Numara Kime Ait gibi bir düşünceye kapılabilirler. Bu durumlarda da numaraları sorgulayarak kime ait olduğunu bulmaya çalışırlar. Numara sorgulama çeşitlerinden bazıları şu şekilde gerçekleştirilir:

Turkcell Numara Sorgulama Turkcell'den numara sorgulama işlemi ücretsiz değildir. Ancak ücreti de fazla değildir. 4.50 TL karşılığında numara sorgulama işlemi yapılır. Bu işlem ise şu adımlarla gerçekleşir: Telefonun mesajlar bölümüne girilir Yeni bir mesaj sayfası açılır Metin bölümüne KIM boşluk 5********* olarak numara yazılır Mesajın alıcı bölümüne ise 2200 yazılır ve mesaj gönderilir Sorgulanılan numara kime aitse kısa bir zamanda mesaj olarak bildirilecektir



Vodofone Numara Sorgulama Vodofone numara sorgulama işlemi ücretsizdir. Numara sorgulama işlemi ise şu adımlarla gerçekleşir Telefondan mesajlar bölümüne girilir Yeni bir mesaj sayfası açılır Metin bölümüne KIM boşluk 5********* olarak numara yazılır Mesajın alıcı bölümüne 7048 yazılır ve mesaj gönderilir Sorgulanan numaranın sahibi kısa süre sonra mesaj olarak iletilecektir



Türk Telekom Numara Sorgulama Türk Telekom web sitesi üzerinden yapılan sorgulama işlemi ücretsizdir. Ancak burada bahsedeceğimiz işlem 1,60 TL'dir. Bu işlem ise şu adımlarla yapılır: Telefonun arama ekranı açılır *100# numaraları tuşlanır ve arama yapılır İşlemler menüsü gelecek Menüden Bilinmeyen Numaralar Servisi açılır Açılan ekrandan numara sorgulama işlemi yapılır



Hazır SIM kart fiyatları ne kadar? Sim kart ve yeni hat fiyatları