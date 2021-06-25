WhatsApp'ta çevrimiçi iken çevrimdışı görünmek mümkün mü? WhatsApp çevrimiçi kapatma ve gizleme

Dijitalleşen teknolojide en çok kullanılan platformlardan birisi Whatsapp olarak karşımıza çıkıyor. İnternet bağlantısıyla daha hızlı iletişim kurabildiğimiz WhatsApp'ta çevrimiçi görülme durumu bazı vatandaşlar tarafından tercih edilmiyor. Bir kişinin çevrimiçi olması, cihazında WhatsApp'ın ön planda açık olduğunu ve İnternet'e bağlı olduğunu gösterir. Bu durum kişinin mesajınızı okuduğu anlamına gelmez. Çevrimdışı görülme durumunuzu telefonların ayarlar kısmından yapabilirsiniz. Peki WhatsApp çevrimiçi gizleme nasıl yapılır? WhatsApp'ta çevrimdışı görünme yapmak için…

WHATSAPP ÇEVRİMİÇİ GİZLEME NASIL YAPILIR, NASIL GİZLENİR?

Sosyal medya kullanıcılarının sıklıkla kullandığı Whatsapp, dünyanın en popüler mesajlaşma ağıdır. İnternet bağlantısıyla rehberinizdeki kişilerle sınırsız konuşabildiğiniz uygulamada birçok özellik ön plana çıkıyor. Bunlardan birisi de WhatsApp çevrimiçi gizleme uygulamasıdır. WhatsApp çevrimiçi gizlemek için ayarlar menüsüne girmeniz gerekir.

İşte adım adım whatsapp çevrimiçi gizleme işlemi…

Ayarlar> Gizlilik> Durum adımlarını takip ediniz.

Daha sonra buradan kişilerim seçiliyse tüm kişileriniz çevrim içi olup olmadığınızı görebiliyor demektir.

Buradan kişiler yerine hiç kimse yazanı tercih ediniz.

Bu şekilde çevrim içi özelliğini kapatmış olursunuz.

WHATSAPP ÇEVRİMDIŞI GÖRÜNME ÖZELLİĞİ NEDİR?

Günümüzde hemen hemen herkesin kullandığı Whatsapp akıllı telefonlar için geliştirilmiş bir mesajlaşma ve arama uygulamasıdır. Dünyanın neresinde olursanız olun internet bağlantınız varsa Whatsapp üzerinden fotoğraf, video, belge, görüntülü konuşma yapabilirsiniz. Whatsapp'ta çevrimdışı görünme özelliği ise sonradan eklenen özelliklerdendir.

WHATSAPP ÇEVRİMDIŞI GÖRÜNMEK İÇİN;

WhatsApp'ınızdan Ayarlar > Gizlilik > Durum seçeneklerini peş peşe takip edin

Ardından üç farklı seçeceğin bulunduğu bir sayfa açılacak.

Bu seçenekler;

Kişilerim: Bu seçenek aktif edildiğinde çevrimiçi durumunuz listenizdeki tüm kişilerle paylaşılıyor.

Şunlar hariç kişilerimle paylaş: Bu seçenek aktif edildiğinde listeye dahil ettiğiniz kişiler haricindeki kişilerle çevrimiçi durumu paylaşılıyor.

Sadece şu kişilerle paylaş: Bu seçenek aktif edildiğinde ise sadece belirli kişiler çevrimiçi durumunuzu görüntüleyebiliyor.