Ankaralı Turgut kimdir, gerçek adı ne? Ankaralı Turgut aslen nereli ve kaç yaşında?

Tarkan'ın Oynama Şıkıdım, Barış Manço'nun Oku Bakayım şarkılarını esprili bir dille yeniden ele alan şarkıcı, Ankaralı Turgut kimdir, gerçek adı ne gibi sorularla araştırılıyor. Ankaralı Turgut aslen nereli ve kaç yaşında gibi sorularla incelenen şarkıcı, bir reklam filmine de şarkı yazmıştır. Pek çok eseriyle tanınan şarkıcının hayatıyla ilgili merak edilenler haberimizde.
ANKARALI TURGUT KİMDİR?
Genç yaşta şarkıcılığa başlayan Ankaralı Turgut, 1963 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yöresel halk müziği alanında eser veren şarkıcı, arabesk alt yapıya sahip müzik yapmakta ve söz yazmaktadır. Aynı zamanda Omuz Omuza, Dumanlı Yol, Reyting Hamdi, Olacak O Kadar gibi yapımlarda rol almıştır. İki evliliğinden 5 çocuğu olan Ankaralı Turgut hala Ankara Altındağ'da yaşamaktadır.
ANKARALI TURGUT GERÇEK ADI NE?
Ankaralı Turgut'un gerçek adı Turgut Karataş'tır. Ancak sahne adı olarak kullandığı Ankaralı Turgut adıyla tanınmaktadır. Profesyonel anlamda ilk albümünü Tarkan'ın Oynama Şıkıdım şarkısını ti'ye aldığı eseriyle hazırlamıştır. İkinci albümü ise Barış Manço'nun Oku Bakayım şarkısını değiştirerek çıkarmıştır.
ANKARALI TURGUT ŞARKILARI
Yakalarsam Tık Tık
Ver Deyom Vermeyon
Var Yemez Amca
Sıra Sende
Pop Muzik Moda Turgutça
Para
Oturak Alemi
İsyanım Var
Hüp Düt & Dabi Dabi
Hop Dedik
Dazır Duzur & Yapmazdın & Kaynana
Dah Diri Dom
Best Of
Bak Hele
Arabası Var
Sen Gittikten Sonra
Yalaka Para
Bay Bay Sakir Sakir
Beni Görmek için Gelme
Kaymak Lazım (2012)
Son Nokta