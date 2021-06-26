Ankaralı Turgut kimdir, gerçek adı ne? Ankaralı Turgut aslen nereli ve kaç yaşında?

Tarkan'ın Oynama Şıkıdım, Barış Manço'nun Oku Bakayım şarkılarını esprili bir dille yeniden ele alan şarkıcı, Ankaralı Turgut kimdir, gerçek adı ne gibi sorularla araştırılıyor. Ankaralı Turgut aslen nereli ve kaç yaşında gibi sorularla incelenen şarkıcı, bir reklam filmine de şarkı yazmıştır. Pek çok eseriyle tanınan şarkıcının hayatıyla ilgili merak edilenler haberimizde.

ANKARALI TURGUT KİMDİR?

Genç yaşta şarkıcılığa başlayan Ankaralı Turgut, 1963 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yöresel halk müziği alanında eser veren şarkıcı, arabesk alt yapıya sahip müzik yapmakta ve söz yazmaktadır. Aynı zamanda Omuz Omuza, Dumanlı Yol, Reyting Hamdi, Olacak O Kadar gibi yapımlarda rol almıştır. İki evliliğinden 5 çocuğu olan Ankaralı Turgut hala Ankara Altındağ'da yaşamaktadır.

ANKARALI TURGUT GERÇEK ADI NE?

Ankaralı Turgut'un gerçek adı Turgut Karataş'tır. Ancak sahne adı olarak kullandığı Ankaralı Turgut adıyla tanınmaktadır. Profesyonel anlamda ilk albümünü Tarkan'ın Oynama Şıkıdım şarkısını ti'ye aldığı eseriyle hazırlamıştır. İkinci albümü ise Barış Manço'nun Oku Bakayım şarkısını değiştirerek çıkarmıştır.

ANKARALI TURGUT ŞARKILARI

Yakalarsam Tık Tık

Ver Deyom Vermeyon

Var Yemez Amca

Sıra Sende

Pop Muzik Moda Turgutça

Para

Oturak Alemi

İsyanım Var

Hüp Düt & Dabi Dabi

Hop Dedik

Dazır Duzur & Yapmazdın & Kaynana

Dah Diri Dom

Best Of

Bak Hele

Arabası Var

Sen Gittikten Sonra

Yalaka Para

Bay Bay Sakir Sakir

Beni Görmek için Gelme

Kaymak Lazım (2012)

Son Nokta