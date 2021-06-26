Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi, 6. bölümüyle ATV ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin ATV ekranlarındaki gösterimini izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
ATV ile Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;
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Şehzade Celaleddin, düğün gecesine Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın casusu olduğunu itiraf etmesi ile büyük bir şok yaşar. Kaderini Celaleddin'in ellerine teslim eden Kutlu Bike, büyük pişmanlık yaşarken, Celaleddin ise Cengiz Han'ın oyununu bozmak üzere harekete geçer. Celaleddin ve Kutlu Bike'nin düğününe düzenlediği hain saldırı boşa çıkan ve ifşa olan Behram yakalanarak sorguya alınır.