Ömer Faruk Bostan kimdir, kaç yaşında? Erik Dalı şarkısıyla tanınan Ömer Faruk Bostan nereli?

Erik Dalı şarkısıyla tanınan Ömer Faruk Bostan son günlerde şarkıları ve özel hayatı ile gündeme geliyor. Küçük yaşta müzik sektörüne girerek çeşitli enstrümanlar çalan Bostan, Ankaralı şarkıcılar arasında adını duyuruyor. Şarkılarını bilip kişiliğini merak eden pek çok vatandaş Ömer Faruk Bostan kimdir, kaç yaşında, nereli diye araştırıyor. İşte Bostan'ın hayatına dair merak edilenler.

ÖMER FARUK BOSTAN KİMDİR?

1984 yılında Ankara'nın Sincan ilçesinde dünyaya gelmiştir. Müzik öğretmeninin desteğiyle15 yaşında çeşitli mekanlarda sahne almaya başlayan Ömer Faruk Bostan, düğün ve organizasyonlarda saz çalarak ün kazandı. Ankara havalarını yorumlayan ve kendi şarkılarıyla da şöhrete erişen Bostan, 26 Aralık 2016'da yayınladığı Erik Dalı Gevrektir şarkısıyla adından söz ettirdi.

ÖMER FARUK BOSTAN ALBÜMLERİ

Ömer Faruk Bostan 2015

Açıl Ey Susam Açıl

Sende Ankaralısın

Ben Gidiyorum Ankara

Bir O Bende - Nazlı Yarim

ÖMER FARUK BOSTAN ŞARKILARI

Şekom

Aza Koydum Almıyor

Erik Dalı Gevrektir

Hançer Yarası

Sen de mi Oldun Ankaralı

Lo Lo

Apçamın Oğlu

Ben Gidiyorum Ankara

Açıl Ey Susam Açıl

Sende Ankaralısın

Nedir Benim Çektiğim

Askerden Geleceğim

Beni Bırak

Güvercin

Sensiz Yaşıyom