Ömer Faruk Bostan kimdir, kaç yaşında? Erik Dalı şarkısıyla tanınan Ömer Faruk Bostan nereli?

Erik Dalı şarkısıyla tanınan Ömer Faruk Bostan son günlerde şarkıları ve özel hayatı ile gündeme geliyor. Küçük yaşta müzik sektörüne girerek çeşitli enstrümanlar çalan Bostan, Ankaralı şarkıcılar arasında adını duyuruyor. Şarkılarını bilip kişiliğini merak eden pek çok vatandaş Ömer Faruk Bostan kimdir, kaç yaşında, nereli diye araştırıyor. İşte Bostan'ın hayatına dair merak edilenler.
ÖMER FARUK BOSTAN KİMDİR?
1984 yılında Ankara'nın Sincan ilçesinde dünyaya gelmiştir. Müzik öğretmeninin desteğiyle15 yaşında çeşitli mekanlarda sahne almaya başlayan Ömer Faruk Bostan, düğün ve organizasyonlarda saz çalarak ün kazandı. Ankara havalarını yorumlayan ve kendi şarkılarıyla da şöhrete erişen Bostan, 26 Aralık 2016'da yayınladığı Erik Dalı Gevrektir şarkısıyla adından söz ettirdi.
ÖMER FARUK BOSTAN ALBÜMLERİ
Ömer Faruk Bostan 2015
Açıl Ey Susam Açıl
Sende Ankaralısın
Ben Gidiyorum Ankara
Bir O Bende - Nazlı Yarim
ÖMER FARUK BOSTAN ŞARKILARI
Şekom
Aza Koydum Almıyor
Erik Dalı Gevrektir
Hançer Yarası
Sen de mi Oldun Ankaralı
Lo Lo
Apçamın Oğlu
Ben Gidiyorum Ankara
Açıl Ey Susam Açıl
Sende Ankaralısın
Nedir Benim Çektiğim
Askerden Geleceğim
Beni Bırak
Güvercin
Sensiz Yaşıyom