Şafak Sezer kimdir? Şafak Sezer kaç yaşında ve nereli?

ŞAFAK SEZER KİMDİR?

Tam adıyla Erol Şafak Sezer, 10 Ekim 1970 tarihinde Sincan, Ankara'da dünyaya geldi. 1989 yılında Ankara Halk Tiyatrosunda Haldun Taner'in "Eşeğin Gölgesinde" adlı oyunla Ankara'da ilk kez sahneye çıktı. Ankara Halk Tiyatrosunda "Devri Yalan", "Başımızda Pakbulut, Sen Bu Seçimi Unut", "Saddam'ı Kim Öptü", "Şirinler", "Edi Büdü" ve "Uzaylı Arif" adlı oyunlarla, Ankara Ekin Tiyatrosunda ise "Biz Bu İhtilali Niye Yaptık", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" adlı oyunlarla seyirci karşısına çıktı. Dario Fo'nun "Yüzsüz" adlı oyunundan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nin çektiği "Bir Düğün Masalı" adlı filmde rol aldı.

Şafak Sezer'in bugünkü ününe kavuşmasında etkili olan ise "İner misin Çıkar mısın?" adlı yarışma programı oldu. O dönemin en beğenilen yarışma programlarından biri olan "İner misin Çıkar mısın?" da Şafak Sezer birinci olmuştu. Oyuncu Sezer, Esra Sezer ile evlidir. Ünlü ismin boyu 1.72, kilosu ise 77'dir.