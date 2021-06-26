Şarkıcı Hatice kimdir, kaç yaşındadır? Hatice gerçek adı, hayatı ve şarkıları

Küçük yaştan beri şarkıcılık yapan Hatice, hayatı ve şarkıları yönünden araştırılıyor. 20'li yaşlardan bu yana müzik hayatında etkin olan sanatçı, şarkıcı Hatice kimdir, kaç yaşındadır sorusuyla inceleniyor. Eşini kaybettikten sonra yazdığı şarkılarla ün kazanan şarkıcı, Hatice gerçek adı, hayatı ve şarkıları ile de merak ediliyor. İşte Hatice'nin hayatı hakkında merak edilenler.

ŞARKICI HATİCE KİMDİR?

6 Aralık 1978'de İzmir Narlıdere'de dünyaya gelen Hatice, müziğe düşkün olan ailesi tarafından küçük yaşta keşfedildi. Yeteneği erken yaşta fark edilen Hatice başta düğünlerde amatör olarak sahne alırken, bir yarışma programında müzik dalında birinci seçildikten sonra müzik hayatına profesyonel olarak devam etti. Bir süre ATV'de Çürük Elma programını sunduktan sonra Eyüp Sultan Musiki Cemiyeti'ne kayıt oldu. Bir yandan da Arif Sağ Müzik Okulu'na devam ederek müzik eğitiminde akademik kariyer yaptı.

HATİCE GERÇEK ADI NEDİR?

Şarkıcı Hatice'nin gerçek adı Hatice Çarpar'dır. 1978 doğumlu olan Hatice 42 yaşındadır.

HATİCE ŞARKILARI

Fidayda, Çıt Çıt, Şeker Oğlan, Farfara, Kezban Yenge, Dilara gibi parçaları 1999-2003 dönemine damga vurdu. 2002 yılında eşiyle birlikte albüm çıkaracağını duyurmuştu fakat lösemi hastası olan eşi hayatını kaybedince Hatice 2 yıl müziğe ara verdi. Ardından vefat eden eşinin anısına 2005 yılında bir albüm çıkardı. Doyamıyorum, Dönmemen Gerek, Hani Gitmeyecektin, Nazar Değmesin, Haram Geceler şarkıları bu albüme damga vurdu.

HATİCE ALBÜMLERİ

Hatice, Vol. 1 - 1999

Hatice, Vol. 2 - 2000

Hatice, Vol. 3 - 2002

Bitaneme - 2005

Canımın Ötesi - 2006

Tenin Tenime - 2008

Pardon - 2010

Çok Uzadı Bu Ayrılık - 2012

Teklileri

Aşk Kadınının Aşk Adamı - 2013

Sarmaş Dolaş - 2014

Kuşkulanma - 2016

Hüzünleri Sattım - 2017

Dert Olsun - 2019

Hoşçakal - 2020

Sensiz de Yaşanıyor - 2021