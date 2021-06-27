Televizyon ekranlarının dikkat çeken dizisi Baş Belası 1. Bölümünde konusu ve oyuncularıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Polisiye türünde yayınlanacak olan dizi, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çekilirken öte yandan yapımda başrol karakterlerinin aşkı da merak uyandırmayı başardı. Yapımın takipçileri "Baş Belası konusu nedir, oyuncuları kimler ve nerede çekiliyor?" soruları bu noktada gündeme geldi. İşte Atv'nin yeni dizisi Baş Belası konusu, oyuncuları ve hakkında merak edilen detaylar…
BAŞ BELASI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
ARC Film tarafından çekilen Baş belası dizisi, 20 Haziran Pazar günü izleyici ile buluşacak. Polisiye türünde yayınlanacak olan dizi, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çekiliyor.
BAŞ BELASI DİZİSİ OYUNCULARI
İrem Helvacıoğlu (İpek Gümüşçü)
Seçkin Özdemir (Başkomiser Şahin Kara)
Dilara Aksüyek (Nazlı Tüzün)
Bülent Düzgünoğlu
Neşe Baykent
Taner Rumeli
Yılmaz Kunt
Buçe Buse Kahraman (Nermin Kuşçu)
Ali Mert Yavuzcan
Ergül Miray Şahin
Özgür Cem Tuğluk
Eyüp Mert İlkıs
BAŞ BELASI DİZİSİ KONUSU
Kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor. İpek'in çocukluğundan beri tutkusu olan polisiye merakı onu cinayet bürö baş komiseri Şahin Kara'yla sık sık karşı karşıya getirecek. 'Baş Belası' birbirine taban tabana zıt bu iki karakterin polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikayeleri barındırıyor.
BAŞ BELASI İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Bu basit bir aşk cinayeti değil..."
Evli, mutlu, çocuklu bir ev hanımı olan İpek Gümüşçü, yakın arkadaşı Nazlı'nın aldatıldığını öğrenir. Polisiye öykülere çok meraklı olan psikoloji mezunu İpek, arkadaşıyla birlikte bu olayı çözmek üzere ipuçlarının peşine düşer ve kendisini bir cinayet soruşturmasının ortasında bulur. Davayı soruşturan cinayet büro başkomiseri Şahin Kara'ya şüpheli olarak ifade vermek zorunda kalan İpek'in hayatı ortaya çıkan delillerle tamamen değişir.
İpek'in yıllardır içinde olduğu muhteşem hayatı bir yanılsamadan ibarettir. Hayatı alt üst olan İpek'in kendini toplaması için çözmesi gereken bir bilmece vardır. Bu bilmeceyi çözmenin yolunu arayan İpek, emniyete psikolog alınacağını öğrenir. Annesinin tüm itirazlarına rağmen mülakata girip işe alınır ancak kendini pek de hoşlanmadığı Şahin Kara'yla birlikte çalışırken bulacaktır. Şahin ise İpek'e güvenmemekte ve onun gibi bir kadının cinayet büronun dünyasına asla ayak uyduramayacağını düşünmektedir.