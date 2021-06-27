E Posta hesabı oluşturma ve alma işlemi nasıl yapılır? E Posta nasıl açılır?

Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca kişi iletişimini bu mecralar üzerinden sağlar. İş hayatında sıklıkla kullanılan e postalar genellikle isim uzantılıdır. Günlük hayatta ise kişisel gmail ya da hotmail hesapları kullanılır. E Posta adresi nasıl açılır sorusunun cevabı ilk kez kayıt olacak kişiler tarafından merak edilmektedir. E Posta adresi nasıl oluşturulur sorusunun cevabı oldukça basittir. Yeni bir E Posta adresi oluşturma işlemi için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

E Posta Adresi Nasıl Açılır?

E Posta adresi açmak için yapacağınız işlemler oldukça basittir. Günlük yaşantınızda ve iş hayatında da kullanabileceğiniz bu hesaplar aynı zamanda verilerinizi de saklamanıza yardımcı olacaktır. Resim, video, belge gibi verileri dilediğiniz kişiye rahatlıkla gönderebileceğiniz bir e posta adresi oluşturmak için doğru yerdesiniz. E Posta oluşturmadan öncelikle bir isim belirlemelisiniz. Bu isim de daha önce başkası tarafından alınmamış olmalıdır. Aksi takdirde kafanızda belirlediğiniz isim ile e posta adresi açamazsınız.

Günümüzde en çok kullanılan Gmail ve Hotmail hesabı oluşturmak için izleyeceğiniz adımları burada derledik.

Gmail e posta hesabı açmak için;

https://accounts.google.com/ hesabına gidin.

Hesap Oluştur - Kendim İçin

Karşınıza gelen pencerede kişisel bilgilerinizi girin. Kullanmak istediğiniz parolayı yazın.

İleri butonuna basın.

Bu işlemlerin ardından mail adresiniz aktif hale gelecektir. Güvenlik seviyesini arttırmak için telefon numaranızı ve altenatif e posta adresinizi yazabilirsiniz. Şifrenizi unutmanız durumunda ister telefondan ister diğer e posta adresinizi kullanarak değiştirebilirsiniz.

Hotmail hesabı açmak için;

signup.live.com/ adresine gidin.

Oluşturmak istediğiniz mail adresin adını yazınız. İsim daha önce kullanılmış ise burada size uyarı verecektir. Uyarı geldiğinde farklı bir isim deneyiniz.

İleri butonuna tıklayın.

Karşınıza gelen pencerede kişisel bilgilerinizi girin. Kullanmak istediğiniz parolayı yazın.

Bu işlemlerin ardından adresiniz aktif olacaktır.

Güvenlik seviyesini arttırmak için telefon numaranızı ve altenatif e posta adresinizi yazabilirsiniz. Şifrenizi unutmanız durumunda ister telefondan ister diğer e posta adresinizi kullanarak değiştirebilirsiniz.