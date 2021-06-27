İki düşman elti Sultan ve Gizem'in eğlenceli hikayesini konu alan Eltilerin Savaşı filmi 27 Haziran Pazar akşamı Show Tv ekranlarına gelecek. 2020 yılı yapımı komedi türünde olan filmin yönetmenliğini Onur Bilgetay yapıyor. Buna göre; Eltilerin Savaşı filmi nerede çekildi? Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Gupse Özay: Sultan
Merve Dizdar: Gizem
Ferit Aktuğ: Selim
Uraz Kaygılaroğlu: Fatih
Füsun Demirel
Ali İpin
Hülya Duyar
Kubilay Tunçer
Eltilerin Savaşı, iki elti olan Sultan ve Gizem arasında yaşanan tatlı çekişmelere, bitmek bilmeyen rekabete odaklanıyor. Gizem ve Sultan elti olan iki genç kadındır. İkili arasında yaşanan ufak atışmalar bir süre sonra yerini tatlı bir rekabete bırakır. Birbirlerinin yaptıklarından geri kalmayan eltiler, kendilerini eğlenceli bir savaşın içinde bulur. Kardeş olan Selim ve Fatih de bir süre sonra eşleri arasında yaşanan bu rekabet rüzgarına kapılır. Sosyal medyaya düşkünlükleri ile bilinen Gizem ve Sultan'ın evlilik hayatlarına odaklanılan filmde, iki eltinin yarış içindeyken Selim ve Fatih'i nasıl etkiledikleri de gözler önüne seriliyor. Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay'ın oturduğu filmin senaryosunu, başrolde de yer alan Gupse Özay kaleme alıyor. Filmin kadrosunda Özay'a, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu eşlik ediyor.
Eltilerin Savaşı filmi İstanbul'un Bakırköy ilçesinde Yeşilköy semtinde çekildi.