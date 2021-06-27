İnstagram dünya üzerinde en çok kullanılan uygulamalardan birisidir. Bu uygulama fotoğraf çekme, editleme ve paylaşma amacı ile kullanılmaktadır. Bu uygulamada herkesin bir profili ve profilinde ise bir fotoğraf bulunmaktadır. Bu PP denilen (Profile Picture) profil fotoğrafı küçük kırpılmış bir halde bulunur. Profil fotoğrafı İnstagram uygulamasında büyümemektedir. Kullanıcılar ise bu profil fotoğraflarının büyük halini merak ediyor. Bu yazımızda ise İnstagram profil fotoğrafı büyütme yöntemlerine değineceğiz.

INSTAGRAM PROFİL FOTOĞRAFI BÜYÜTME

İnstagram herkesin çokça kullandığı bir uygulamadır. Bu uygulamada çoğu kişinin yakındığı bir durum bulunmaktadır. Bu durum ise profil fotoğraflarının küçük olması ve uygulamada büyütülmemesidir. Profil fotoğraflarının kırpılmış dairesel ve küçük versiyonunu gösteren İnstagram uygulamasında bunu tam boyutlu görmeniz imkansızdır. Fotoğrafa dokunsanız bile kişinin varsa hikayelerini görebilirsiniz. Fakat İnstagram profil fotoğrafını büyütmek için bazı yöntemler bulunuyor. Bu yöntemler işe şunlardır:

İnstagram fotoğrafı büyütmek amacı ile kurulan siteler bulunuyor. Bu sitelere istediğiniz arama motoruna 'İnstagram profil fotoğrafı büyütme' anahtar kelimelerini yazarak ulaşabilirsiniz. Bu sitelerde genellikle şu adımlar izlenerek profil fotoğrafı büyütülür:

Büyütmek istediğiniz profil fotoğrafının sahibi olan kullanıcı adını hazırlayın. Sitede karşınıza çıkmış olan arama çubuğuna kullanıcı adını yazın. Arama kısmına tıklayın Profil fotoğrafı büyük bir şekilde karşınıza çıkacaktır.

İnstagram profil fotoğrafını büyütmek amacı ile yapılmış uygulamalar da bulunmaktadır. Bu uygulamaları uygulama mağazalarından edinerek istediğiniz kişilerin profil fotoğraflarını büyütebilirsiniz.

İnstagram'a web sitesi üzerinden giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra ise profil fotoğrafını büyütmek istediğiniz kişiyi bulun ve profiline girin. Daha sonra yapmanız gereken Ctrl+U tuşlarına aynı anda basmaktır. Bu tuşlara aynı anda basıldıktan sonra gelen kaynak kodları içerisinde 'JPEG' araması yaparak büyütmek istediğiniz resmi bulabilirsiniz. Bulduğunuz resim karşınıza büyük boyutta çıkacaktır.

INSTAGRAM PROFİL FOTOĞRAFI NASIL YAPILIR?

İnstagram günümüzün birçoğunu geçirdiğimiz uygulamalardan birisidir. Bu uygulamanın kullanıcıları profil fotoğrafı eklemek ya da değiştirmek isteyebilir. İnstagram kullanıcıların PP olarak kısalttığı (Profile Picture) yani profil fotoğrafını değiştirmek ya da ilk defa profil fotoğrafı koymak isten kullanıcılar aşağıdaki 2 yolu da izleyebilirler.

Öncelikle sahip olduğunuz akıllı cihazınızdan instagram uygulamasını açın.

Sağ alttaki küçük simgeden profilinize giriş yapın

Karşınız açılan sayfadan 'Profili Düzenle' butonuna tıklayın

Açılan sayfadan 'Profil Fotoğrafı Değiştir' yazısına tıklayın

Koymak istediğiniz profil fotoğrafını seçin ve kaydedin.

Eğer web sitesinden değiştirmek istiyorsanız

İnstagram web sitesine kullanıcı adınız ve şifrenizi girerek giriş yapın.

Akışta iken sağ üstteki profil simgesine tıklayın

Açılan seçeneklerden 'profil' e tıklayarak profilinize giriş yapın.

Profilinize girdiğinizde Profili Düzenle' butonuna tıklayın

Açılan sayfadan 'Profil Fotoğrafı Değiştir' yazısına tıklayın

Koymak istediğiniz profil fotoğrafını seçin ve kaydedin.

PROFİL FOTOĞRAFI NASIL ÇEKİLİR?

Profil fotoğrafı çekmek için sahip olduğunuz cihazdan 'kamera' ya profil fotoğrafı olarak kullanmak istediğiniz karenin fotoğrafını çekebilirsiniz. Ya da İnstagram uygulaması üzerinden çekilebilirsiniz. İnstagram uygulaması üzerinden çekmek isterseniz şu adımları takip etmelisiniz: