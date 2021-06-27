Instagram takip etmeyen ve takipten çıkanları bulma: Instagram'da beni takip etmeyenler nasıl bulunur?

Sosyal medya uygulamalarının hayatımızdaki öneminin artmasıyla 'takipçi' kelimesini çok fazla önemser olduk. Dolayısıyla kullanıcılar kendilerini takip etmeyenleri bilmek veya onları takipten çıkarmak için kolay yollar arıyorlar.

İnstagram Takip Etmeyenler

Kullandığınız cihaza göre farklı yöntemleri olan Instagram'da takip etmeyenleri belirleme yöntemlerinle sizinle inceleyeceğiz. Burada hassas olunması gereken durum, bazen kendi kullanıcı bilgilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmak zorunda kalmanızdır. Bu sebeple güvenmediğiniz bir uygulamayla bilgilerinizi paylaşmaktan kaçınmanız daha doğru olur. Eğer Instagram'da sizi takip etmeyenleri bulmak istiyorsanız aşağıdaki uygulamalara bir bakın deriz.

Follow Meter

Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlarda kullanabildiğimiz bu uygulama, kendi profil hesabınızla ilgili birçok kişisel veriye ulaşmanıza yardımcı oluyor. Bu kişisel bilgilerin arasında aslında var olmayan takipçiler gibi detaylar da bulunuyor.

Uygulamayı indirip işletim sistemi şeklinde kurduktan sonra Instagram hesabınızı açık halde bulundurmanız gerekir. Daha sonra menüdeki seçenekler üzerinden takibi bırakanları, yeni takipçileri, geri takip etmediklerinizi ve diğer pek çok detayı incelemede bulunabilirsiniz.

Followers Tracker Pro

Followers Tracker Pro, ücret karşılığında hizmet sunan bir uygulamadır. Follow meter'dan farklı olarak sadece iOS işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılabilir. Uygulamayı indirdikten sonra bazı ana hizmetlere ücretsiz erişebilirsiniz.

Uygulamayı indirip hesabınıza giriş yaptıktan sonra takipçileri, sizi takip etmeyi bırakanları, sizin takibinize takiple karşılık vermeyenleri, silinen beğeni ve yorumları görebilirsiniz.

Follow Cop

Sadece Android cihazların kullanabildiği bir uygulama olan Follow Cop, Instagram hesabıyla ilgili bilgilere ulaşmak isteyenler Instagram çılgınları için gayet kullanışlı bir uygulamadır. Uygulama düzenli kullanım sonucunda sizi takip etmeyi bırakanları size güncel olarak bilgi verir.

Follow Cop uygulaması sayesinde sizi takip etmeyen kullanıcıları öğrenmeniz beraberiyle sahte takipçileri bulmak için de çeşitli filtreleri kullanabilirsiniz.

İnstagram Takibi Bırakanlar

İnstagramı önemseyenler bilirler ki, bu uygulamada en önemli şey daha fazla takipçi kazanmaktır. Ama önce var olan takipçiler korumak daha önemli. Peki sizi takip etmeyi bırakan insanları görmenin yolu olduğunu biliyor muydunuz? İnstagramda takibi bırakanlar, Instagramda takip etmeyenleri bulma başlığı altında birçok yöntem bulabilirsiniz. Neden olduğu bilinmez ama Instagram uygulaması, sizi takibi bırakanların kimler olduğunu bilmenizi istemiyor.

Şu an ulaşmak istediğiniz bilgiye en yakın şey, sadece sizi takip etmeyi bırakanların sayısı. Piyasada güncel bulunan takipçi kontrolü uygulamaları sadece ne kadar takipçi kazanıp kaybettiğinizi gösterebiliyor. Instagram uygulaması kimlerin sizi takip etmeyi bıraktığı bilgisini içermeyebilir bile. Bu tarz uygulamalarla kişisel bilgilerinizi de paylaştığınız için çok daha dikkatli davranıp iyice inceleyerek hareket etmelisiniz. İtibar etmediğiniz sitelerle hiçbir şekilde araştırmadan ve adımları tek tek ve inceleyerek asla işlem yapmayın. Dikkatlice ve özenerek ,inceleyerek hareket edin.

İnstagram Takip Etmeyenleri Görme

İnstagramda takipten çıkanları bulma, takipten çıkanları görme, takip etmeyenleri bulma, kalıcı olarak takipten çıkanları öğrenme aracı olarak da bilinen aracımız, sizin hesabınızı takipten çıkanlar için, sizlere kolaylık sağlaması açısından geliştirildi. Bundan sonra sizde sizi takipten çıkanları tek tek aramak zorunda kalmadan kolayca ve güvenilir bir hizmet sayesinde sizi takipten çıkaranların listesini toplu olarak görebileceksiniz ve takipçi listenizi kontrol edebileceksiniz.

Sizler için tamamen ücret karşılığı beklemeden ve kişisel verilerinizi son derece güvenilir bir yere emanet ederek hizmet garantisiyle geliştirilen sistemler de var. Aracımızdan Instagram şifrenizi girmeden ve site üzerinden Instagram adresinize giriş yapmadan güvenle faydalanabilirsiniz.

İnstagramda sizi takipten çıkaranları görmek, bulmak işte bazen bu kadar kolay olabiliyor. Fakat yukarıda da belirtiğimiz gibi kişisel bilgi paylaşımlarınıza dikkat etmeniz gerekir. Güvenilir bir şekilde bir site veya uygulama bulduktan sonra dikkatlice işlemleri takip etmeniz gerekmektedir. Siz de Instagramı hayatınızın önemli bir parçası haline getirdiyseniz bu adımları izleyebilirsiniz.

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