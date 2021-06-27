TTNET şifre değiştirme 2021: Türk Telekom modem Wi-Fi şifresi değiştirme nasıl yapılır?

Modem şifresini değiştirmek sık yapılması gereken bir işlemdir. Çünkü şifreniz kolay karakterlerden oluşabilir ve internetiniz başkaları tarafından kullanılabilir. Daha önce şifrenizi paylaştığınız komşunuz veya tanıdığınız biri internetinizi kullanıyor olabilir. Bunların dışında herhangi bir kişi modeminize bağlanarak internet üzerinden suç bile işleyebilir. Bu tür durumlardan kaçınmak için hem modem Wi-Fi şifresini hem de modem arayüz şifresini sık sık değiştirmenizi tavsiye ederiz. Öncelikle Wİ-Fİ nedir ona bakalım…
Wİ-Fİ nedir?
Bir zamanlar erişilemeyen ama artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan Wireless Fidelity, yani Wi-Fi, kablosuz bağlantı alanıdır. İnternete erişim gerektiren bilgisayarlara, telefonlara, tabletlere hatta buzdolaplarına bu kablosuz bağlantıyı sunan sistem, piyasaya sürüldüğü ilk günden bu yana hayatımızın bir parçası oldu.
Ancak şu iki ayrımı iyi yapmak gerek; Wi-Fi ve internet aynı şeyler değildir. Cihazlar arasındaki yerel bağlantı (örneğin, bilgisayar ve yazıcı) Wi-Fi üzerinden kablosuz olarak kurulsa bile, internete ihtiyaçları yoktur. Wi-Fi denilince akla ilk olarak internet geldiği için internet olmayan Wi-Fi alanlarına daha çok LAN (Local Area Network) denir.
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Türk Telekom modem şifre değiştirme nasıl yapılır?
Bİlgisayardan internet şifresi değiştirme işlemi için yapmanız gerekenleri adım adım sıraladık:
Telefondan internet şifresi değiştirme işlemi, bilgisayarda yapılan şifre değiştirme işlemiyle aynıdır. Telefonunuzda internet tarayıcısına girerek yukarıdaki işlemleri uygulayabilirsiniz.
Wi-Fi şifrenizi değiştirirken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Türk Telekom mobil uygulaması ile Wi-Fi şifresi değiştirme işlemi nasıl yapılır?
Türk Telekom müşteri hizmetlerini arayarak şifre değiştirme işlemi nasıl yapılır?